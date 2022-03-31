إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

بينهم 4 أطفال

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم ٢٩٤٦ د ل ح ملاكي بنزلة الصحراوي الغربي مركز الغنايم.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من محمود شحاته أحمد ٣٥ عاما، وعبلة محمد احمد ٣٤ عاما، وعبدالعزيز محمد شحاته ٥ سنوات، و شحاته محمد احمد محمد ٧ سنوات، و بسمه محمد شحاته احمد ٧ سنوات، ورحمة محمد شحاته احمد ١٠ سنوات مقيمين قرية بني سميع مركز أبوتيج وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.