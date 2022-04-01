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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

صحة قنا: 14 قافلة طبية مجانية استفاد منها 12863 مواطنا

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، 14 قافلة طبية مجانية منذ بداية عام 2022 ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى و النجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القوافل التى تم تنظيمها استهدفت قرى" حاجر خزام، أبنود ، حاجر الدهسة ، المراشدة ، بلاد المال بحرى، أبودياب غرب ، بركة ، كوم المؤمنين ، نجع السباعى ، الدهسة، البحرى قامولا، القصر ، الحبيلات الغربية ، الغوصة ، القلمينا" استفاد منها 12 ألفا و863 مواطنا من أهالي تلك القرى.

 

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 من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القوافل التى تم تنظيمها قدمت خدمات متنوعة للمواطنين شملت توقيع الكشف الطبى فى أكثر من 10 تخصصات طبية، إضافة إلى تقديم العلاج ، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة ، والتحويل إلى المستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج.


وأضاف تاوضروس ، بأن القافلة الطبية الـ 15 تم تنظيمها بقرية القلمينا بمركز الوقف وتم خلالها توقيع الكشف الطبى على 609 حالة فى 6 تخصصات طبية، إضافة لعمل فحوصات وتحاليل معملية ، وخدمات التثقيف الصحى.

 

و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تم تنفيذها وسط حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


 

القوافل الطبية بقنا
القوافل الطبية بقنا
القوافل الطبية بقنا
القوافل الطبية بقنا
القوافل الطبية بقنا
قنا الصحة قافلة طبية مجانية حياة كريمة مديرية الصحة القرى

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