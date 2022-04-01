كوبرا تكشف عن تعزيزات e-Boost عالية الأداء.. صور

اكتسب طراز Cupra Born نوعين مختلفين من e-Boost مع ترقية المحرك إلى 228 حصانًا، وتعني الإضافات الجديدة إلى مجموعة طرازات Born أن هناك ثلاث مجموعات من سعة البطارية والطاقة ستتاح للطلب مع السيارة الهاتشباك الكهربائية.

وتتميز Born e-Boost الأرخص سعراً ببطارية 58 كيلووات في الساعة لنطاق 264 ميلاً ويمكنها القيام بالسرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 6.6 ثانية، بتكلفة تصل الى 37.445 جنيه إسترليني.

كوبرا Born تكشف عن تعزيزات e-Boost عالية الأداء

يحتوي البديل الأكثر تكلفة على بطارية بقوة 77 كيلو وات في الساعة لمجموعة من 340 ميلاً ولديه وقت من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 7.0 ثوانٍ، بسعر 41.975 جنيه إسترليني.

كلا الطرازين قادران على الشحن بمعدلات تصل إلى 135 كيلو واط، وتقول كوبرا أن هذا سيشحن البطارية بقوة 77 كيلو وات في الساعة من 5-80٪ في 36 دقيقة.

يمكن اختيار مجموعة نقل الحركة e-Boost من مستوىV2 المتوسط ​​الدرجة، والذي يضيف عجلات بقياس 19 بوصة وشاشة الواقع المعزز على الزجاج الأمامي وزجاج الخصوصية والمقاعد الأمامية المدفأة.

يتوفر أيضًا مستوى V3الذي يكتسب عجلات أكبر بقياس 20 بوصة، ومقاعد قابلة للتعديل إلكترونيًا بـ 12 وضعًا ووظيفة تدليك.

تشمل الميزات القياسية في كلا الطرازين إضاءة خارجية LED كاملة، وشاشة عرض رقمية بحجم 5.3 بوصة، ونظام التحكم الديناميكي بالهيكل، وشاشة تعمل باللمس بنظام المعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة.

تنضم طرز e-Boost إلى الطراز Born القياسي، والذي يبلغ سعره من 34715 جنيهًا إسترلينيًا بمحرك 201 حصان وبطارية 58 كيلو واط في الساعة.