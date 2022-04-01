رغم الخروج من إفريقيا.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام ساجرادا

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك وساجرادا الأنجولي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت فرصة للزمالك في الدقيقة ٥٨ عن طريق محمد عبدالشافي بعد توغل رائع من الناحية اليسري ليسدد الكرة بقوة فتصطدم بالقائم الأيمن وتخرج إلي ضربه مرمي.

وأهدر الزمالك، العديد من الفرص التي اتيحت للفريق خلال الشوط الأول.

وتصدى محمد عواد لفرصة خطيرة في الدقيقة ٢٣.

تشكيل فريق الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي



ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

بدلاء الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.



تشكيل ساجرادا للقاء الزمالك في دوري أبطال أفريقيا



ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : جريسون برونو داكوستا

خط الدفاع: لويس تاتي – كيالوندا جاسبر – مانويل كونها – جيرفازيو كاليلا

خط الوسط: جويليرمي سايندو – فيكتوريانو – انيبال ساتاريا – سيموني أسا ميراندا

خط الهجوم: جواكيم باسينسيا - بونجينكوسي دلاميني.