التضامن: اعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية المتضمنة مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات.. ونواب: الظاهرة وباء يجب وضعها تحت المجهر.. والرقابة والمتابعة ضرورية للحد من الترويج الإعلامي لـ الإدمان

برلماني: استخدام دراما رمضان في التوعية بقضية المخدرات لحماية المجتمع من هذا الوباء

برلمانية: إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية المتضمنة لمشاهد التدخين خطوة مقدرة

نائب بالشيوخ: يجب وضع أعمال الدراما الرمضانية تحت المجهر لرصد التجاوزات والمخالفات

يستمر المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2022 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع فى سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وشددت نيفين القباج، على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار فى إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكدة أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة وأن قضية المخدرات فى مصر أصبحت من أهم القضايا التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.

من جانيه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مرصد الإعلامى للصندوق سيستمر فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماعى ،و سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى وكذلك الأعمال التى تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.

وأضاف عمرو عثمان، أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات.

وحذر نواب البرلمان من التهاون في الرقابة ومتابعة الاعمال الدرامية في شهر رمضان لما يتضمن بعضها من مشاهد تحفز على التدخين وتعاطي المخدرات الأمر الذي يتطلب ان يكون هناك رصد لهذه الأعمال من خلال محللين ومراقبين.

وقال النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والاعلام، أنه غير مقبول ان يتواجد بالأفلام والمسلسلات مشاهد لتعاطي المخدرات والتبغ، منوها ان المحاولات ينبغي ان تكون ساعية ومحاولة لمنع شروع الأطفال والمراهقين في تدخين السجائر وتعاطي المخدرات .

ولفت عبد القادر في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه معروف ازدهار الاعمال الدرامية بالتزامن مع شهر رمضان ، الامر الذي يستلزم رصد للتناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة وتحليلها .

واكد عضو لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان على أن دراما رمضان من المهم استخدامها في التوعية بقضية المخدرات لحماية المجتمع من هذا الوباء.

وتحدث عضو مجلس النواب عن ظاهرة التسول في اعلانات رمضان منوها انه أمر غير مقبول لما يمثل من إهانة للأشخاص المؤدين لهذه الأدوار، منوها انه يوجد عدد من الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التسول كوسيلة لجمع الأموال خلال شهر رمضان، من خلال استهداف تبرعات وأموال زكاة الصائمين.



وأشاد عبد القادر في تصريحاته لـ"صدى البلد" بإصدار قانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منوها دوره الكبير في حماية الحياة الخاصة وضمان الحق حماية الآداب العامة من الاعمال المبتذلة وعدم تعريض الاسرة المصرية لأي اعمال خادشه.



واستطرد عبد القادر أن المجلس الأعلى نجح في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تهدد الذوق العام في برامج شهر رمضان، وذلك بنسبة 60% منوها اننا ما زلنا في حاجة الى تشديد الرقابة وردع كل من يتجاوز ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن مشاهد التدخين في مسلسلات رمضانـ في غاية الخطورة وخاصة على النشيء الجديد واصفة هذه الظاهرة بالوباء الذي يصيب المجتمع.

ولفتت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" النظر الى ان نسب مشاهد التدخين في دراما رمضان تكون مرتفعة، وهذه النسب تحتاج الى رقابة كبيرة ، ورصدها بشكل تحليليي ، كما إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات سوف يكون له دور في الحد من هذه الظاهرة.

وأكدت عضو تعليم النواب انه ينبغي الاستفادة من دراما رمضان في بعث رسائل إيجابية للشباب تساعدهم في الحياة، لان الدراما التلفزيونية تصل الى جميع البيوت المصرية.

فيما أشارت عضو تعليم النواب الى إشكالية التسول في إعلانات رمضان منوهة ان لها جانب سلبي ومردود غير تنموي على المجتمع، وذلك في اطار توجيه المال او التبرع لغير المستحق.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه يوجد استعدادات مقدرة من جانب الأعلى للإعلام بشأن متابعة الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم، منوها أن هذه المتابعة تأتي عن طريق لجان تم تشكيلها لرصد المخالفات والتجاوزات التي تتواجد بأعمال الدراما الرمضانية.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المشاهد والمواطن المصري له حقوق يجب ان يتم استيفاؤها في هذه الإهمال ، وابسط هذه الحقوق ان لا يتعرض لمشاهد بذيئة ومبتزله، لا ترقى للأخلاق والعادات والتقاليد المصرية التي ترسخنا عليها واعتمدنا عليها في تربية أولادنا، لذلك وضع اعمال الدراما الرمضانية تحت مجهر الدولة لرصد المخالفات امر في غاية الأهمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد بما يتناسب مع اخلاقيات المجتمع.

