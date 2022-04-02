عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام يكشف العراقيل التي واجهت منتخب مصر في إياب السنغال

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

كشف جمال علام  رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم العراقيل التي واجهت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في يوم مباراة الإياب أمام نظيره منتخب السنغال التي أقيمت في داكار التي بدأت من التحرك من فندق الإقامة حتى الوصول إلى ملعب اللقاء.

قال جمال علام في تصريحات تليفزيونية : تحركت بعثة منتخب مصر من فندق الإقامة الساعة 2.30 وكان من المفترض أن نصل إلى ملعب المباراة الساعة الثالثة عصرا لكن تعرضنا لمضايقات على الطريق والأوتوبيس حينما وصل لم يدخل للإستاد مباشرة وحرص على الطواف حول الملعب وسط استفزازات الجماهير السنغالية.


وأضاف رئيس اتحاد الكرة: حافلة منتخب مصر التي تحركت من الفندق للملعب لم يصاحبها أي تأمين باستثناء فردين أمن على موتسيكلات وانفجر الملعب بالليزر والميكرفونات والقاء الزجاجات والألعاب النارية وكل الممنوعات تواجدت في مباراة الإياب بين منتخب مصر ونظيره السنغالي.

وتابع رئيس الجبلاية: ليس من العدل تعرض بعثة منتخب مصر الوطني للقذف بالطوب والحجارة في الحافلة خلال التحرك من الفندق إلى ملعب المباراة إلى جانب أنه كان هناك تعسف في دخول الجماهير المصرية لملعب المباراة من الأمن السنغالي رغم إنهاء الأمور قبلها بيوم مع مسئولي اللقاء هناك.


السنغال إلى مونديال قطر


وتأهل منتخب السنغال بقيادة إليو سيسيه هل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر الوطني بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

 

يذكر أن اتحاد الكرة تقدم بشكوي تضمنت ملفا كاملا بالتجاوزات الصادرة في لقاء الإياب من جانب الجماهير السنغالية منذ الوصول إلى داكار حتى انتهاء المباراة بتأهل أسود التيرانجا على حساب الفراعنة الكبار.


 

جمال علام اتحاد الكرة منتخب مصر كارلوس كيروش منتخب السنغال مباراة الإياب أليو سيسيه عمرو السولية محمد صلاح أحمد سيد زيزو مصطفي محمد إسماعيلا سار بامبا ديانج ساديو ماني أسود التيرانجا الفراعنة الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

موضوعات متعلقة

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

جمال علام: نطالب بإعادة مباراة مصر والسنغال بمكان محايد.. فيديو

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقناة الناقلة في البريميرليج

موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان .. اعرف بداية الصيام ونهايته

شاهد.. صلاة التراويح في أول أيام رمضان بالمسجد الحرام

أخبار التوك شو.. ثبوت رؤية الهلال.. اليوم السبت أول أيام رمضان المبارك..الصوامع: الفلاح سيحصل على أموال القمح خلال 48 ساعة.. فيديو

بعد وفاته.. قصة اتهام مصور الأميرة ديانا بالاعتداء على 7 عارضات أزياء

تجنبوا أشعة الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ