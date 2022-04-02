أنا مش مخطوبة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف حقيقة ارتباطها

أثارت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما طلبت من المتابعين عدم نشر صورها مع طليقها، مؤكدة أنها بدأت مرحلة جديدة مع شخص آخر لا يسمح بتداول هذه الصور.

وكشفت ندى الكامل حقيقة ارتباطها، حيث كتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: أنا مش مخطوبة وعزباء تمامًا.

وكانت قد عبرت ندى الكامل طليقة الفنان احمد الفيشاوي عن استيائها من تداول صور تظهر قبلاتها للفيشاوي أثناء فترة زواجهما وعلقت بمنشور على انستجرام .



وعلقت ندى الكامل الزوجة السابقة للفنان أحمد الفيشاوي عن تدوال البعض لصور قبلاتهما أثناء الزواج، وذلك عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”.

وقالت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي: “دلوقت منطقة أعراض.. والحياة دي خلصت وراحت.. وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي.. ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال.

وكانت قد وجهت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة خاصة للفنانة ياسمين رئيس عقب طلاقها من المخرج هادى الباجوري.

ونشرت ندى الكامل عبر انستجرام صورة لياسمين رئيس وعلقت عليها: "بحبك وبحترمك يا ياسمين رئيس ونص".

يذكر ان الفنانة ياسمين رئيس، أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".