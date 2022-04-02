أخبار التكنولوجيا| تحذيرات من عملية احتيال خطيرة منتشرة على فيسبوك.. تنبيه لمستخدمي Gmail احذفوا هذه الرسالة ولاتفتحوها مطلقا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مايكروسوفت تعيد تسمية تطبيق رابط الهاتف Your Phone.. اعرف السبب



أعادت شركة مايكروسوفت Microsoft، تطبيق Your Phone الخاص بها إلى Phone Link، حيث سيحصل برنامج رابط الهاتف على تصميم جديد متوافق مع تغييرات نظام التشغيل ويندوز 11.

أوبو رينو 7 4G، أحدث إصدارات تشكيلة رينو لعام 2022، والتي تضم كل من اوبو رينو 7 واوبو رينو 7 برو و Reno7 SE، وتعمل جميعها مع شبكات الجيل الخامس 5G، ماعدا الطراز الجديد، وتتميز جميع طرازات Reno 7 بتصميم مشابه لهواتف آيفون 13 بحواف مسطحة بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 65 وات، وخلال هذا المقال سنتعرف سويا على مواصفات أوبو رينو 7 4G.

أسرع طريقة تحميل لعبة gta 5 للاندرويد ونسخة Grand Theft Auto: San Andreas الأصلية إصدار 2022



أسرع طريقة تحميل لعبة gta 5 للاندرويد ونسخة Grand Theft Auto: San Andreas الأصلية إصدار 2022، يقدمها لك موقع "صدى البلد" من بين الطرق الكثيرة المنتشرة على الإنترنت لتثبيت اللعبة خلال التقرير التالي.

سنتعرف فيما يلي على أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022، حيث أصبحت الألعاب شائعة بشكل متزايد في العالم الحديث خلال الأعوام الماضية، ومع التطور المستمر لها يبحث العديد من اللاعبين عن أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022 المجانية وإضافتها إلى مجموعة ألعابهم الشخصية، فإذا كنت من محبي ألعاب الفيديو عبر الإنترنت وتبحث عن بعض الألعاب الجديدة والممتعة، فمن المفترض أن تساعدك قائمة أفضل مواقع تحميل الألعاب 2022 المجانية التالية على العثور على ما تبحث عنه.

تضم قائمة أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان، العديد من البرامج المفيدة التي تقدم الكثير من المزايا التي يمكنك الاستفادة منها بشكل كامل طوال الشهر المبارك، حيث يوفر متجر جوجل بلاي مجموعة كبيرة من التطبيقات التي يمكن أن تساعد الصائمين في تحقيق أقصى استفادة من هواتفهم الذكية خلال أيام رمضان، لذا سنستعرض خلال تقريرنا التالي أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان 2022.

تحذيرات من عملية احتيال خطيرة على فيسبوك تتسبب في اختراق بيانات المستخدمين



وضع مستخدمو فيسبوك Facebook، في جميع أنحاء العالم في حالة تأهب قصوى بعد عملية احتيال خطيرة منتشرة على الشبكة الاجتماعية وتطبيق المراسلة الخاصة بها، تتسبب في أحداث فوضى على المنصة حيث أبلغ بعض المستخدمين عن فقدان بياناتهم بعد الاختراق الجديد.