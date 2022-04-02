ألفا روميو جوليا وستلفيو تحصلان على تحديثات جديدة بفضل  Estrema.. صور

ستحصل طرازات Alfa Romeo Guilia و Alfa Romeo Stelvio على مواصفات Estrema الجديدة الأفضل من ناحية الأداء وذلك في نهاية أبريل، والتي تقول الشركة إنها تؤكد على التركيز على الديناميكيات الهوائية والتوازن.

ألفا روميو جوليا وستلفيو تحصلات على تحديثات جديدة بفضل Estrema

تأتي Estrema كأول سلسلة خاصة عالمية للشركة وتضيف مجموعة من التحديثات التقنية بشكل قياسي، حيث تشتمل المجموعة الأساسية في كل من الصالون والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة على نظام التعليق النشط والتحكم في مجال الشاسيه وترس تفاضلي محدود الانزلاق بقفل ميكانيكي.

ألفا روميو جوليا وستلفيو تحصلات على تحديثات جديدة بفضل Estrema

تكتسب السيارتان أيضًا بعض التغييرات في التصميم الخارجي التي تقول ألفا روميو إنها توفر "مزيدًا من الخفة والموقف الرياضي"، وهي تشمل ألياف الكربون لمرايا الأبواب والشبكة الأمامية، والألوان الداكنة على العجلات وفصائل المكابح وشارات Estrema.

ألفا روميو جوليا وستلفيو تحصلات على تحديثات جديدة بفضل Estrema

تم تجهيز Guilia بسبائك 19 بوصة، بينما يتلقى Stelvio مجموعة 21 بوصة.

في الداخل جاءت بمقاعد Alcantara بشكل قياسي، كما هو الحال مع الخياطة الحمراء على عجلة القيادة والمقاعد ولوحة القيادة وعصا التروس، كما يوجد أيضًا نظام صوت Harman Kardon مكون من 14 مكبر صوت.

ألفا روميو جوليا وستلفيو تحصلات على تحديثات جديدة بفضل Estrema

يمكن للمشترين الاختيار بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 276 حصانًا أو محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر بقوة 207 حصانًا، وكلاهما متصلان بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات ودفع رباعي.

ألفا روميو جوليا وستلفيو تحصلات على تحديثات جديدة بفضل Estrema

تم الكشف عن النموذجين في المقر الرئيسي لفريق ألفا روميو للفورمولا 1 في هينويل، بسويسرا، والذي قالت الشركة إنه مثالي لأنه "أرض خصبة للتكنولوجيا الجديدة"، ويقال أيضًا إن شراكة Alfa Romeo مع Sauber Motorsport ساعدت الطرازات الجديدة على تجسيد "أعلى الإنجازات من حيث الحلول التقنية والديناميكية والرياضة".

ألفا روميو جوليا وستلفيو تحصلات على تحديثات جديدة بفضل Estrema

لم يتم الكشف عن أسعار متغيرات Estrema بعد، ولكن نتوقع منهم الحصول على علاوة على مواصفات Veloceالحالية التي تتصدر النطاق والتي يتقاسمها كلا الطرازين.