نجم المنتخب المغربي يشيد بالسنغال: الأفضل في أفريقيا حاليا

أشاد خالد فوهامي، حارس مرمى المنتخب المغربي الأسبق، بأداء المنتخب السنغالي، على خلفية المردود الفني الذي قدمه أسود التيرانجا خلال مواجهتي منتخب مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العامل بقطر 2022.

وقال فوهامي في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " شاهدت مباراتي مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022".

وتابع: "المنتخب السنغالي قدم أداء فني كبير وأضاع العديد من الفرص خلال المواجهتين اللتان جمعته بالمنتخب المصري".

وعن توقعه لما سيقدمه المنتخب السنغالي في كأس العالم، قال فوهامي: "أتوقع ان يذهب منتخب السنغال بعيدا عن دور المجموعات بكأس العالم، خاصة أن اللاعبين يمتلكون مستوى فني وبدني عالي".

وأتم: "المنتخب السنغالي من أفضل المنتخبات المتواجدة في أفريقيا حاليا إن لم يكن الأفضل".