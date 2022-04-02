عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة للترويج عن الصادرات المصرية بسفارة موريشيوس

سفارة مصر في موريشيوس
سفارة مصر في موريشيوس تقيم ندوة للترويج للصادرات المصرية

أقامت السفيرة د. علياء سمير برهان سفيرة مصر لدى موريشيوس، ندوة للترويج للصادرات المصرية وتدشين جمعية أصدقاء مصر فى موريشيوس، حيث حضر الحفل من الجانب الموريشي نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ونائب رئيس وسكرتير عام رئيس غرفة التجارة الموريشية ومسئول بهيئة التنمية الاقتصادية EDB ولفيف من رجال الأعمال وكبار المستوردين في موريشيوس.

 

هذا، وتم عرض فيديو ترويجي خلال الحفل ساهمت في مادته الإعلامية والوثائقية المجالس التصديرية المختلفة التي تضمن عرض لمنتجات الشركات المصرية، وذلك لتعريف المجتمع الموريشي بامتلاك مصر لقاعدة صناعية متنوعة، كما تم تدشين مجموعة الصداقة المصرية – الموريشية.

 

ومن جانبهم، أعرب كل من نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية عن ترحيبهما بهذه المبادرة الجديدة، حيث أشارا إلى حرصهما على تقديم سُبل الدعم لها لكي تساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، فضلاً عن إنشاء مشروعات مشتركة وتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال و الترويج للاستثمارات المتبادلة.

مصر استثمار الخارجية رجال الأعمال وزير الخارجية صادرات جمهورية مصر العربية التنمية الاقتصادية موريشيوس الشركات المصرية السفيرة د علياء سمير برهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة القادمين لأداء العمرة بدون تصريح

لتسجيل شقتك.. باحث يكشف أهمية الاستفادة من تعديلات قانون الشهر العقاري

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

موضوعات متعلقة

شكري يبحث مع رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة قضايا عمل المُناخ الدولي

مصر ترحب بـ بيان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان هدنة شهرين

سكرتير منظمة شنجهاي: مصر حريصة على الانخراط في القضايا الدولية

سلّمها سفير مصر|"التعليم"تقدّم كتب لغة عربية لـ مدرسة دار الحديث بـ توجو

بعثة مصر بجنيف: اعتماد قرار إجراء دراسة تحليلية حول تداعيات تغير المناخ على حقوق العمال

مصر تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء

في لقاء موسع..معهد الدراسات الدبلوماسية والقاهرة لتسوية النزاعات يستضيفان وزير الخارجية الأنجولي

سفير مصر في بولندا يبحث مع نائب وزير الزراعة تعزيز التبادل التجاري

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام: حذف مشاهد غير لائقة من أولى حلقات مسلسل دنيا تانية

ليفربول يتقدم على واتفورد بهدف «جوتا» في الشوط الأول .. فيديو

الرواة| من هو الملقب بذاكرة عصر الوحي وكم حديثا نقله عن النبي؟

درجة الحرارة تصل لـ ٤١.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

لماذا ترتفع أسعار الخضروات فى أول أيام رمضان؟ الزراعة تكشف الأسباب

لماذا يختلف الناس في تحديد أول أيام الصيام ؟ اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

هل ترك السحور ينقص ثواب الصيام؟.. الإفتاء ترد على 3 تساؤلات هامة

مسلسل "لايف شو" الحلقة الأولى.. مشهد صادم وانفعالات نفسية

معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

تفاصيل مثيرة في سقوط 4 أشخاص خطفوا تاجر أعلاف بالمنوفية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ