كيفية زيادة حليب الأم مع الصيام





ترغب الكثير من الأمهات حديثات الولادة معرفة أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان حتى تتمكن من صيام الشهرالكريم بسلام دون المعاناة من أى مضاعفات.





وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة إنتاج حليب الثدي مع الصيام خلال شهر رمضان ..





1: الرضاعة الطبيعية في كثير من الأحيان





أرضعي طفلك كثيرًا ودعيه يقرر متى يتوقف عن الرضاعة، عندما يرضع طفلك ثديك، يتم إفراز الهرمونات التي تحفز ثدييك على إفرازالحليب، ويمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية لطفلك الجديد من 8 إلى 12 مرة يوميًا في إنشاء والحفاظ على إنتاج الحليب، ولكن هذا لايعني أن عدد مرات التغذية أكثر أو أقل يشير إلى وجود مشكلة.





2: الضخ بين الرضعات





يمكن أن يساعد الضخ بين الوجبات أيضًا على زيادة إنتاج الحليب يمكن أن يساعد تدفئة ثدييك قبل الشفط في جعلك أكثر راحة وسلاسةفي الشفط أيضًا.





3:الرضاعة الطبيعية من كلا الجانبين





اجعل طفلك يرضع من كلا الثديين في كل رضعة دعي طفلك يرضع من الثدي الأول حتى يبطئ أو يتوقف عن الرضاعة قبل تقديم الثديالثاني، ويمكن أن يساعد تحفيز الرضاعة الطبيعية لكلا الثديين على زيادة إنتاج الحليب، كما أن ضخ الحليب من كلا الثديين في وقت واحدله أيضًا.





4: الأطعمة والأعشاب والمكملات الأخرى





هناك أطعمة وأعشاب أخرى قد تزيد من إنتاج حليب الثدي ، وفقًا لمؤسسة الرضاعة الطبيعية الكندية تم العثور على بعضها وهى"الحلبة،ثوم، زنجبيل، نبات الحلبة، الشمر، خميرة ".