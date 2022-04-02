عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية زيادة حليب الأم مع الصيام

صدى البلد

 


 

ترغب الكثير من الأمهات حديثات الولادة معرفة أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان حتى تتمكن من صيام الشهرالكريم بسلام دون المعاناة من أى مضاعفات.


 

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة إنتاج حليب الثدي مع الصيام خلال شهر رمضان ..


 

1: الرضاعة الطبيعية في كثير من الأحيان


 

أرضعي طفلك كثيرًا ودعيه يقرر متى يتوقف عن الرضاعة، عندما يرضع طفلك ثديك، يتم إفراز الهرمونات التي تحفز ثدييك على إفرازالحليب، ويمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية لطفلك الجديد من 8 إلى 12 مرة يوميًا في إنشاء والحفاظ على إنتاج الحليب، ولكن هذا لايعني أن عدد مرات التغذية أكثر أو أقل يشير إلى وجود مشكلة.


 

2: الضخ بين الرضعات


 

يمكن أن يساعد الضخ بين الوجبات أيضًا على زيادة إنتاج الحليب يمكن أن يساعد تدفئة ثدييك قبل الشفط في جعلك أكثر راحة وسلاسةفي الشفط أيضًا.


 

3:الرضاعة الطبيعية من كلا الجانبين


 

اجعل طفلك يرضع من كلا الثديين في كل رضعة دعي طفلك يرضع من الثدي الأول حتى يبطئ أو يتوقف عن الرضاعة قبل تقديم الثديالثاني، ويمكن أن يساعد تحفيز الرضاعة الطبيعية لكلا الثديين على زيادة إنتاج الحليب، كما أن ضخ الحليب من كلا الثديين في وقت واحدله أيضًا.


 

4: الأطعمة والأعشاب والمكملات الأخرى


 

هناك أطعمة وأعشاب أخرى قد تزيد من إنتاج حليب الثدي ، وفقًا لمؤسسة الرضاعة الطبيعية الكندية تم العثور على بعضها وهى"الحلبة،ثوم، زنجبيل، نبات الحلبة، الشمر، خميرة ".

الرضاعة مع الصيام الحليب الرضاعة الطبيعية حليب الثدي زيادة إنتاج حليب الثدي نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

زنا محارم.. أزمة في أول يوم رمضان بسبب مشهد خارج بمسلسل ليلى علوي

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

دعاء أول يوم رمضان 2022.. إعلان الرؤية خلال ساعات

موضوعات متعلقة

6 فوائد صحية مذهلة لعصير البرقوق أثناء الرضاعة الطبيعية

ترشيحاتنا

مشهد بطولي.. عمال ينقذون أم وطفلتها من الغرق داخل سيارة| فيديو

رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف التسهيلات الجديدة لنقل الملكية

كدنا نتعرض للموت|حارس محمد صلاح يكشف أسرارًا صادمة عن مباراة مصر والسنغال

رفض مال الملك وباع عفش بيته.. اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ محمد رفعت

خيانة عظمى..إلهام شاهين: اللي نشر صور عيد ميلادي خرّجته من حياتي |فيديو

مواقيت الصلاة في رمضان 2022 .. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ