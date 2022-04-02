جثث القتلى |أوضاع كارثية يعيشها الأوكرانيون بسبب القوات الروسية في محيط كييف

مع انسحاب القوات الروسية من منطقة العاصمة الأوكرانية كييف، تسبب انسحاب القوات الروسية في خلق وضع "كارثي" للمدنيين.

وترك الجنود الروس وبها كميات كبيرة من الألغام في مناطق عدة حتى حول المنازل، وتركوا كذلك معدات ثقيلة و "حتى جثث القتلى" ، حسبما حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

أفادت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بوجود أدلة متزايدة على سحب روسيا لقواتها من محيط كييف وتركيز قوتها العسكرية في شرق أوكرانيا.

قال مسؤولون إن المقاتلين الأوكرانيين استعادوا عدة مناطق بالقرب من العاصمة بعد إجبار الروس على الخروج أو الانتقال من بعدهم.

لا يعني التحول الملحوظ أن البلاد واجهت تأجيلًا لأكثر من خمسة أسابيع من الحرب أو أن أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا سيعودون قريبًا.

قال زيلينسكي إنه يتوقع أن تتعرض البلدات لضربات صاروخية من بعيد وأن تكون المعركة في الشرق شديدة.

لا يزال من غير الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية ، كما كانت في السابق ، حتى في المناطق التي توقف القتال.

كما أدى تركيز موسكو على شرق أوكرانيا إلى إبقاء مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة في مرمى النيران.

تقع المدينة الساحلية المطلة على بحر في منطقة دونباس التي يتحدث معظم سكانها اللغة الروسية ، حيث حارب الانفصاليون المدعومون من روسيا القوات الأوكرانية لمدة ثماني سنوات.

يعتقد المحللون العسكريون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على السيطرة على المنطقة بعد أن فشلت قواته في الحصول على كييف والمدن الكبرى الأخرى.

تعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر محاولة الوصول اليوم السبت إلى ماريوبول لإجلاء السكان.

وذكر الصليب الأحمر إنه لم يستطع تنفيذ العملية لأنه لم يتلق تأكيدات بأن الطريق آمن.

وقالت سلطات المدينة إن الروس منعوا الوصول إلى المدينة.

وأردفت المنظمة الإنسانية إن فريقا مكونا من ثلاث مركبات وتسعة من موظفي الصليب الأحمر توجه إلى ماريوبول اليوم السبت للمساعدة في تسهيل الإجلاء الآمن للمدنيين.

وقالت إن فريقها يعتزم مرافقة قافلة من المدنيين من ماريوبول إلى مدينة أخرى.

ذكر مجلس مدينة ماريوبول اليوم السبت إن 10 حافلات فارغة اتجهت إلى بيرديانسك ، وهي مدينة تقع على بعد 84 كيلومترًا (52.2 ميلًا) غرب ماريوبول ، لنقل الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى هناك بمفردهم.

وقال مسؤولون بالمدينة إن نحو 2000 نجحوا في الخروج من ماريوبول يوم الجمعة ، بعضهم في حافلات وبعضهم في سياراتهم الخاصة.

تعرضت ماريوبول ، التي حاصرتها القوات الروسية قبل شهر ، لبعض أسوأ الهجمات في الحرب ، بما في ذلك على مستشفى للولادة ومسرح كان يأوي المدنيين.

و يُعتقد أن حوالي شخص بقوا في المدينة ، انخفاضًا من عدد سكان ما قبل الحرب البالغ 430.000 نسمة ، وهم يواجهون نقصًا حادًا في المياه والغذاء والوقود والأدوية.

وقال فولوديمير فيسينكو ، رئيس مركز الأبحاث الأوكراني بينتا ، إن الاستيلاء على المدينة سيمنح موسكو جسراً برياً من روسيا إلى شبه جزيرة القرم ، والتي استولت عليها من أوكرانيا في عام 2014. لكن مقاومتها اكتسبت أيضاً أهمية رمزية خلال الغزو الروسي.