مرسيدس تحدد موعد إطلاق سيارة GLC موديل 2023.. صور

مع طرح الفئة C الجديدة في طرازات سيارات السيدان، تضع مرسيدس الآن اللمسات الأخيرة على سيارة كروس أوفر المكافئة لها، وستظهر GLC لأول مرة رسمياً في 1 يونيو القادم، وفقًا لتقرير ألماني صادر عن MB Passion، ويوفر نفس المصدر أيضًا بعض الحكايات المثيرة حول المواصفات الفنية، بما في ذلك توجيه العجلات الخلفية بزاوية 4.5 درجة كحد أقصى، مما سيقلل من دائرة الدوران إلى 10.8 متر (35.4 قدم).

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLCموديل 2023

سيزيد حجم سيارة مرسيدس GLC الجديدة ليصل طوله إلى 4.72 مترًا (185.8 بوصة) بينما يبلغ طول الموديل السابق 4.65 مترًا (183.3 بوصة)، وستمتد قاعدة عجلات الكروس المدمجة بمقدار 15 ملم (0.6 بوصة) وستنمو سعة الشحن بمقدار 50 لترًا إلى 600 لتر (21.1 قدمًا مكعبًا).

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLCموديل 2023

ستحمل GLC بشكل أساسي مقصورة عالية التقنية للفئة C، لكن الشاشات ستكون أعلى قليلاً، وستفتح قاعدة العجلات الممتدة مساحة إضافية للأرجل للركاب في الخلف مقارنة بالطراز السابق، وهو ما كان عليه الحال بالنسبة لسيارة السيدان أيضًا.

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLCموديل 2023

ستطلق مرسيدس طراز GLC الجديد في أوروبا وفقًا للمصدر نفسه بمحركات احتراق تتميز بتقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولت ومحرك كهربائي بقوة 23 حصانًا، وهناك خطط لثلاثة محركات هجينة تعمل بالكهرباء، اثنان بمحركات بنزين (300eو 400e) والآخر بمحرك ديزل (300de)، وستحصل جميعها على نظام الدفع الرباعي 4Maticبشكل قياسي ومدى كهربائي يزيد عن 62 ميلاً (100 كيلومتر) في دورة WLTP وسيتمكن المالكون من شحن حزمة بطارية PHEV حتى 60 كيلو واط.

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLCموديل 2023

على عكس الفئة Cبتشكيلتها المكونة من أربع أسطوانات فقط، ستظل GLCتوفر قوة سداسية الأسطوانات، وسيكون موقد الزيت الذي يحمل الاسم الرمزي OM 656M وسيحزم أكثر من 300 حصان، أما بالنسبة للطرازات الاربعة الأربعة، فستتوفر وحدات البنزين بقوة 204 حصان و 258 حصاناً، بينما ستكون محركات الديزل بقوة 194 حصاناً و 265 حصاناً.

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLCموديل 2023

بعد العرض العالمي الأول لأول مرة في الأول من يونيو، سيتم طرح سيارة مرسيدس GLCالجديدة للبيع في أوروبا في سبتمبر، ومن المتوقع أن تصل النسخة الأمريكية في وقت لاحق، وبعد ذلك كشفت لقطات تجسس أنه سيتم إطلاق نسختين من AMG.