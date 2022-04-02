جاريث بيلي:دورنا تشجيع الدول الثلاث والاتحاد الإفريقي للوصول لحل لأزمة سد النهضة|قيديو

قال جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، إن نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وهناك اعتماد كبير عليه باعتباره حياة مصر، رغم وجود إمكانيات في محطات تحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية تتفهم تمامًا مدى أهمية نهر النيل للوطن.

وأضاف "بايلي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن أزمة سد النهضة موضوع قابل للنقاش بمجلس الأمن، ونرى أن هناك كثيرا من الشركاء تحاول أن تتوسط للوصول لحل مناسب للأزمة، مشددًا على ضرورة العمل على توصل الاطراف الثلاث للوصول لحل وندعم ذلك.

وتابع، أن هناك وساطة إفريقية للاتحاد الإفريقي بهذا المجال، ودور بريطانيا تشجيع الشركاء والاتحاد الإفريقي في الوصول لحل مناسب، فنحن نسعى إلى تشجيع الدول الثلاث والاتحاد الإفريقي للوصول إلى اتفاق ولا نريد أن تتعقد الأمور.

