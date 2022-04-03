من هنا بدأ العهد| مسلسل الاختيار الحلقة الأولى.. عندما خانت الجماعة وأوفى السيسي

أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر .. تحت هذا الشعار انطلق الموسم الثالث من مسلسل الاختيار الذي خطف الشعب المصري فور إذاعة الإعلان الرسمي له قبل رمضان بأيام ليصبح المسلسل الذي اجتمع عليه المواطنون سواء المؤيدين أو المعارضين، الجميع يبحث عن الحقيقة وعن التفاصيل خلال فترة حكم الإخوان الإرهابية، لنجدها هنا في عمل درامي وملحمة مشوقة في نسختها الثالثة .

50 دقيقة في الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار3 قلبت الحال رأساً على عقب، احتل المسلسل التريند بأحداثه وتفاصيله الدقيقة المدعومة بالمشاهد الحقيقة وفيديوهات ليست من خيال المخرج أو المؤلف، لكنها تاريخ حقيقي عاشته مصر في أسوأ فتراتها، فلن تستطيع تزييف الحقيقة أو التحايل عليها، ليجد المصريون أنفسهم أمام كواليس ومخططات إرهابية من فعل الإخوان وكيف عاشت مصر تلك الفترة حتى خرجنا من هذا النفق المظلم .

القائمون على مسلسل الاختيار لم ينسجوا حبكة درامية من خيالاتهم، بل هو معايشة للواقع وتأريخ للحقائق، بالصور والفيديوهات والأدلة، وتجانس هائل ما بين الأحداث التاريخية الحقيقة وعرضها على المصريين بهذا الشكل وبأسلوب سلس مشوق في دراما واقعية وليست فكرة مؤلف أو اجتهاد شخصي بل أحداث وشعب بالكامل شاهد على هذا العصر ليخرج لنا في قالب درامي متجانس بسيط .

صبري فواز يجسد شخصية محمد مرسي

اختيار الشخصيات لعله العامل الأهم في نجاح مسلسل الاختيار، تجسيد الشخصيات الحقيقة باختيارات نجوم قريبون لهذا الحد كان حتماً مهمة صعبة، لكن القائمون على العمل نجحوا بببراعة في اختيار النجوم لتجسيد الشخصيات الحقيقة، سواء في الشكل، الأداء، الحركات، وأيضاً الصوت، ليجعلك تشعر وكأنك تعيش الواقع أمامك بكل تفاصيله وستترجع ذكريات أسوأ فترة عاشتها مصر في حكم جماعة الإخوان الإرهابية من 2011 إلى 2013.

الأبطال الثلاثة لمسلسل الاختيار3 تألقوا في الحلقة الأولى في تقديم أدوارهم وكأنهم ضباط حقيقيون، فقدم أحمد عز شخصية مروان العدوي ضابط المخابرات العامة، أما كريم عبد العزيز يقدم دور زكريا يونس ضابط في الأمن الوطني، ويظهر أحمد السقا في دور مصطفى خليفة ضابط المخابرات الحربية.

ابطال مسلسل الاختيار

لأول مرة يتم تجسيد شخصية رئيس الجمهورية في عمل درامي أثناء وجوده على رأس الدولة، ليتألق النجم ياسر جلال في تأدية دور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكيف تم اختياره من قبل جماعة الإخوان وترقيته وزيراً للدفاع بدلاً من المشير طنطاوي والذي قدم دوره الفنان أحمد بدير .

ياسر جلال

خططت جماعة الإخوان الإرهابية للإطاحة بالمشير طنطاوي ونفذت عملية رفح والتي راحت ضحيتها 16 شهيداً بشمال سيناء أثناء تأديتهم خدمتهم وقت الإفطار برمضان، وكان ذلك هدفه زعزعة القوى العسكرية والخلاص من المشير طنطاوي من خلال تصفية معنوية والتخطيط لإيقاع المشير في فخ كي ينجح الرئيس المعزول محمد مرسي في إقالته بسهولة ، وبعد الحادث طلب خيرت الشاطر اللجنة الإعلامية بنعي شهداء رفح والمطالبة بمحاسبة القيادات العسكرية، وبدأت الجماعة في التفكير في البديل له والذي كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

أحمد بدير يجسد شخصية المشير طنطاوي

خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي قام بدوره النجم خالد الصاوي، كان معترضاً على اختيار الفريق أول السيسي الذي كان حينها مدير المخابرات الحربية، ليس لعدم مناسبته لهذا المنصب، لكن خوفاً منه ومن ذكائه ونشأته العسكرية، ووصف خيرت الشاطر السيسي بأنه خطر كبير و"رجل مش سهل على الإطلاق، رجل له عقلية داهية وبحوره غويطة "، لكن في النهاية وقع الاختيار عليه وتم اختياره وزيراً للدفاع بعد خطة من جماعة الإخوان الإرهابية ليتم استدعائه بشكل مفاجئ إلى قصر الاتحادية وبإبلاغه بالقرار الجديد وحلف اليمين، لكنها لم تكن تعلم أن هذا الاختيار هو الذي سيخلص مصر من تلك الجماعة للأبد.

خالد الصاوي وخيرت الشاطر

أحداث الحلقة الأولى من الاختيار3، تطرقت لتفاصيل داخلية في الجماعة وكيف تدخل خيرت الشاطر في طلب إنهاء خدمة بعض الضباط بقطاع الأمن الوطني باعتباره قراراً سيصدر من الرئاسة، ليذهب بنفسه ويسلم ورقة بأسماء الضباط لإنهاء خدمتهم بالقطاع، لكن تم رفض طلبه .

الحلقة الأولى تضمنت مشهد حقيقي لخيرت الشاطر وهو يهدد ويتحدث حول إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية إخوانية ضد أجهزة الدولة الأمنية، حين ظهر النجم كريم عبدالعزيز القائم بدور زكريا ضابط بالأمن الوطني، وهو يشاهد فيديو لخيرت الشاطر وهو يتحدث قائلا:" لما بصطدم بجهاز أمن الدولة معنديش مشكلة.. أنا ممكن أطلع مليون واحد يحرقوا المقرات ويمسكوا الناس ييحبسوهم هما ويعملولهم محاكمة شعبية".

ومن المشاهد التي لمست قلوب المصريين في الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، مشهد بسيط للسيسي وزوجته السيدرة انتصار والتي تقدم دورها الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، حين اجتمعوا على الإفطار لتشعر وكأنك الرئيس السيسي خارج بدلته العسكرية ، وتتعرف أكثر طبيعته وحديثه عن والدته وتأثره بها وكيف كان لها دوراً في تهذيب شخصيته وتكوينها، ليتلقى اتصالاً مفاجئاً ويتجه فوراً لارتداء بدلته العسكرية ذاهباً لقصر الاتحادية ليجد نفسه وزيراً للدفاع .

منى عبدالغني تجسد دور السيدة انتصار السيسي

الأحداث تتوالي والحقائق تظهر كل حلقة، والتفاصيل والكواليس لم تعد سراً، بل من حق المصريين معرفة ما حدث لوطنهم خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لننتظر المزيد من الأحداث على مدار 30 يوماً من حلقات مسلسل الاختيار، والذي بدأ بقوة في الحلقة الأولى ليجعلنافي انتظار المزيد من الأسرار والمفاجآت .