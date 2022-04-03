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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة اغتيال بكاري جاسما في فرنسا.. وصلاح يقترب من التجديد لـ ليفربول براتب خيالي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

الصراع انتهي.. محمد صلاح يقترب من التجديد لـ ليفربول براتب خيالي
صلاح تراجع في موقفه بشأن مطالبه المالية التي رأتها ليفربول ضخمة، وهو ما عزز من احتمالية توقيع عقد جديد خلال الفترة المقبلة.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني قبل موقعة الحسم في دوري أبطال إفريقيا
اصطدم الأهلي بالهلال 9 مرات في البطولات الإفريقية، حقق الفوز في 3 مباريات، مقابل فوزين للأزرق السوداني و4 تعادلات، وسجل الأحمر 7 أهداف، وسكنت شباكه 6 أهداف.

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة
تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومة تفيد بمقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما، في العاصمة الفرنسية باريس.

الأهلي يسعي لتكرار سيناريو 2020 أمام الهلال السوداني
يستعد الأهلي المصري لمواجهة الهلال السوداني مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

صلاح أدم: نمتلك رغبة قوية للفوز على الأهلي.. فيديو
أكد صلاح أدم المدير الفني السابق لفريق الهلال السوداني، أن مباراة اليوم التي ستجمع فريقي الأهلي والهلال،ستكون في غاية الصعوبة للفريقين، فكليهما يريد أن يتأهل لدور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا.

هشام يكن يطالب الزمالك بالتعاقد مع صفقات سوبر ورحيل المقصرين. فيديو
أكد هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك أفتقد شخصيته في بطولة دوري ابطال إفريقيا هذا الموسم

أبوجريشة يحذر من رحيل كيروش عن منتخب مصر
أكد علي أبوجريشة، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن علاقة الالتزام بين لاعبي الدراويش والإدارة هي من تحدد وضع فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

رمضان السيد: موسيماني سيدفع بـ كريم فؤاد أمام الهلال.. فيديو
توقع رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني والمقرر لها في العاشرة مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ميدو: مواجهة الأهلي والهلال مصيرية.. وهذه نصيحتي لموسيماني
طالب أحمد حسام ميدو لاعبي الأهلي بضرورة استغلال اندفاع لاعبي الهلال السوداني خلال مواجهة اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

ميدو يكشف تفاصيل حديثه مع مسؤولي اتحاد الكرة بشأن كيروش
كشف أحمد حسام ميدو رسالته الخاصة لمسؤولي اتحاد الكرة المصري بشأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني السابق والذي انتهى تعاقده مع الفراعنة بعد الفشل في التأهل لمنافسات كأس العالم 2022.
 

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