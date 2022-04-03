هتأثر بالسلب.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة في رمضان

يشتهر شهر رمضان بكثرة العزومات، وتناول العديد من الأطعمة، ولكن يجب الانتباه الشديد إلى النظام الغذائي ، حيث إن تعطيل النظام الغذائي المعتاد وأنماط الأكل خلال الشهر قد يسبب بعض الانزعاج ويزيد من الحساسيات الغذائية ، خاصة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو السمن.

يُنصح عمومًا بتجنب أو على الأقل الحد من بعض أنواع الأطعمة خلال شهر رمضان ، مثل:

1- الأطعمة المقلية والدسمة مثل البطاطس المقلية والسمبوسة، تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون اليومية الموصى بها والصوديوم ، لذا فإن تناولها بكثرة قد يزيد من تأثير التعب والإرهاق الناجمين عن الصيام في رمضان.

2- الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح مثل المخللات، يمكن للصوديوم أن يجفف الجسم ويؤثر على قدرته على امتصاص السوائل.

3- الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، غالبًا ما تكون هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية ولكنها فقيرة في القيمة الغذائية، بينما تزود هذه الأطعمة الجسم بالطاقة الفورية ، فإن الطاقة بشكل عام تكون قصيرة العمر.

4- الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة أو أي مصدر آخر للكافيين، الكافيين مدر للبول ويمكن أن يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والأملاح والمعادن الهامة الأخرى التي يحتاجها خلال النهار.