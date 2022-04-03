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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تاريخ لقاءات الفريقين .. الأهلي يتفوق علي الهلال السوداني 3 / 1 في القاهرة

الأهلي ضد الهلال
الأهلي ضد الهلال السوداني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الهلال السوداني، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي (16)، بينما يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث بـ4 نقاط.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف علي ملعب السلام بالقاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل إلى ربع النهائي، بينما يمنح فوز الهلال الفريق السوداني فرصة العبور، بعد تعثر المريخ صاحب المركز الرابع بـ4 نقاط أمام صن داونز.

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بينما يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة، للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما التعادل أو الخسارة يمنحان الأهلي تذكرة التأهل رفقة صن داونز متصدر المجموعة الأولى.

المارد الأحمر تفوق على شقيقه السوداني خلال المباريات التي جمعت بينهما على المستوى القاري في القاهرة ثلاث مرات مقابل فوز وحيد للهلال السوداني.

فاز الأهلي في ستاد القاهرة في إياب نهائي بطولة افريقيا لأبطال الدوري 1987 بنتيجة 2-0 بهدفي جمال التغلب في مرماه و ايمن شوقي.

تغلب الهلال السوداني في ستاد الكلية الحربية في ذهاب الدور الأول لدوري ابطال افريقيا 2004 بنتيجة 1-0  أحرز الهدف ريتشارد جاستين.

حقق فريق الأهلي الفوز في ستاد القاهرة في دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا 2007 بنتيجة 2-0 بهدفي امادو فلافيو و أسامة حسنى.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز في ستاد السلام فى دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا 2020 بنتيجة 2-1 بهدفي حسين الشحات و رمضان صبحى مقابل هدف اطهر الطاهر.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم الأحد في ثاني أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب ستاد القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني حصريا عبر قناة بي ان سبورتس.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

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