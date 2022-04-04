تعرف على أحداث الحلقة 2 من مسلسلات رمضان.. الاختيار 3 يكشف عورات حكم الإخوان.. وبابلو يجبر صلاح عبد الله على بيع أرضه

شهدت الحلقة 2 من مسلسلات موسم دراما شهر رمضان العديد من التطورات والأحداث، وخلال التقرير التالي نقدم لكم ملخص كامل لما تم عرضه.

الاختيار 3 :

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي الإخوان الحكم ورئاسة محمد مرسي.

وشملت الحلقة الثانية من الاختيار 3 اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توليه منصب وزير الدفاع مع قيادات البدو قبل إطلاق العملية نسر للثأر بحق شهداء الجيش والشرطة.

وأكد الرئيس السيسي الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، على الدور الوطني لأبناء سيناء وأنهم شريك أساسي في الدفاع عن مصر، مشددا على أنه لن يتم التنازل عن حق الشهداء.

ماذا قال السيسي لرئيس المخابرات قبل الثأر للشهداء

وظهر في الحلقة الثانية من الاختيار 3 الفنان جمال سليمان بشخصية اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية، وحديث بينه وبين الرئيس السيسي حول الجيش المصري وكيفية رفع معنويات الجنود، أثناء رحلتهما إلى سيناء قبل إطلاق العملية نسر للثأر بحق الشهداء.

وبدأت الحلقة الثانية بلقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حلف اليمين وزيرا للدفاع، بالمشير محمد حسين طنطاوي، ودارت بينهما مناقشة حول رغبة السيسي في الاستقالة في حال غضبه من القرار، لكن المشير نصحه بالاستمرار وتولي مهام منصبه.

السيسي يسخر من خيرت الشاطر بعد حديثه عن تعاون الجيش والجماعة الإرهابية

سخر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خيرت الشاطر في أول لقاء بينهما بعد توليه منصب وزير الدفاع، بسبب حديث القيادي الإخواني عن التعاون بين الجيش والجماعة الإرهابية.

واستمع الرئيس السيسي واللواء عباس كامل إلى حديث خيرت الشاطر، عن الإمكانيات التي تملكها الجماعة والعقيدة التي تجمهم، والخطط التي يحاولون القيام بها ورغبتهم في تعاون الجيش معهم.

لكن الرئيس السيسي رفض التعاون معه وسخر منه وقال للواء عباس كامل: "الغداء جاهز؟".

الاختيار 3 الحلقة 2.. المرشد والكتاتني يناقشان رغبة السلفيين في تولي المناصب

وظهر في الحلقة الثانية من الاختيار 3 الفنان عبد العزيز مخيون بشخصية مرشد الجماعة الإخوان “محمد بديع".

واجتمع “محمد بديع” عبد العزيز مخيون بـ رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى لمناقشة قضية الجماعة السلفية ورغبتها في تولى بعض المناصب ".

مسلسل الإختيار

مسلسل وجوه :

شهد مسلسل “وجوه” الحلقة 2 تطورًا جديدًا فى الأحداث حيث فوجئت “سلمى” حنان مطاوع بظرف به جواب يهنئها على البراءة وهو الأمر الذى يدفعها لتأكد انه حقيقه أما مرضها بالذهان يجعلها تتخيل ولكن بعد استعانتها بصديق لها تأكدت من سلامة وجود هذا الجواب وهو ما أصابها بحالة من الخوف والقلق لعدم معرفتها بمن يطاردها.

وتتذكر سلمى ابنتها التى فقدتها وبعد أيام قليلة من ولادتها، بينما يحاول شقيقتها أن يبعدوها عنهم، واما “محيى” تامر فرج يقرر الوقوف بجوارها ويوفر لها مهمة عمل بالشركة الخاصة به.

مسلسل بيت الشدة

شهد مسلسل “بيت الشدة” الحلقة الثانية تطورا جديد حيث كشفت زوجة أحمد وفيق عما رأته على باب منزلها وهو شبح لشخص عجوز ويرتدى ملابس داكنة وهو ما تسبب فى إغمائها.

واستعان أحمد وفيق بالطبيبة “مها احمد” لتسعف زوجته بينما تقوم وفاء عامر بإحضار “جن” من اجل تحقيق رغبتها فى الانتقام من اهل الحارة وتستعيد هيبة عائلتها التى كانت من أسيادها.

مسلسل مكتوب عليا:

بدأت الحلقة الثانية من مكتوب عليا بأزمة الشقة التي تعيش فيها أسرة جلال بعدما منحهم صاحب الشقة مهلة للتحويل من إيجار قديم لإيجار جديد أو ترك منزلهم على الفور، ما تسبب في خلاف كبير بينه وبين والده الذي يجده دائما شخص فاشل في تحقيق أحلامه.

يخرج جلال من منزله في حالة من العصبية الشديدة ويلتقي في الشارع متسول يبيع المسك الذي قام بدوره الفنان صلاح عبد الله، ويحاول منحه صدقة بنية إفراج همه، ورغم رفضه وضع “عم جعفر” على يديه من المسك فتغيرت حياته تماما.

استيقظ جلال في اليوم التالي ليجد عدد من الأحداث المكتوبة على يديه وتبدأ في التحقق لكنه هو الوحيد الذي يراها.

يصطدم جلجل عندما ينزل من منزله ليجد سيارته بها وش سلندر، كما كتب على يده حرفيا، ويذهب ليركب أتوبيس نقل عام، فيجد أنه نفس رقم الأتوبيس الذي هو نفس الكلام المكتوب علي ايده، وينجى من أتوبيس آخر حدث له حادث ضخم ومات كل ركابه، ثم يقابل بائع سندوتشات كبده امام المدرسة التي يعمل بها ويطيح به من أمام المدرسة.

وفي مشهد آخر يصطدم جلجل بمدير المدرسة التي يعمل بها، بعد أن طالبه بإحضار كشاكيل التحضير الخاصة بمادة الموسيقى التي يدرسها، ويظهر محمد طعيمة الذي يجسد شخصية "علاء" خطيب شقيقته ويعمل معه مدرس في المدرسة، ليعزم المدرسين والمدير على كبدة جملي فيرفض جلجل أن يأكل لمعرفته مسبقا أن الكبدة فاسدة.

فيما تظهر هنادي مهنا برفقة صديقتها، وتجسد شخصية "سلمى"، وتحكي لها سبب رفضها للزواج من بعض من تقدموا لها، متمنيه أن تتزوج من شخص دمه خفيف.

مسلسل شغل في العالى

شهد مسلسل “شغل في العالى" الحلقة 2 مغامرة جديدة لفيفي عبده حيث تسعى للانتقام والنصب على رجل جديد والذى يقوم بدوره فراس سعيد.

كما يخطط فريقها النصب على عالم كيميائي من خلال دخولها فيلته ومنحه هدية.

وفي نهاية الحلقة اهدي صناعه المسلسل إلى روح المؤلف الراحل مصطفى محرم.

مسلسل دايما عامر :

بدأت احداث الحلقة الثالنيةمن مسىسل دايما عامر بقيام مصطفى شعبان بتحرير فتيات تم اختطافهظ على غرار المسلسل الشهير la casa de papel، وكشف عن هوية الخاطف.

وفي مشهد اخر قابل عامر اللجنة التي جاءت من الوزارة، واكتشفوا انه ليس الدكتور المطلوب

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مسلسل العائدون :

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل العائدون إثارة كبيرة ؛ خاصة بعد ان اكتشف تنظيم داعش خيانة أحد أفراده وهو أبو مصعب الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج اثناءحديثه مع ضابط المخابرات.

وطالب أمير كرارة من محمود عبد الغنى بتنفيذ خطة لكى يتم تهريب ابو مصعب قبل قتله من التنظيم ؛ الا ان الأخير رفض حتى لا يتم القبض على أمير كرارة.

تصدر مسلسل العائدون تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى التى كانت مليئة بالإثارة والتشويق وشهدت العديد من الأحداث المتلاحقة.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى لمسلسل العائدون قيام أمير كرارة بتخدير هارب مصري يعمل في تهريب الآثار المصرية للخارج، وبالفعل يتم اقتياده إلى مصر ووضعه في تابوت وشحنه على طائرة.

ويتم التحقيق مع مهرب الآثار ويعترف بتفاصيل عمليات التهريب وحصوله على أموال التهريب داخل صالات المقامرة في أوروبا، ويتم بعدها مفاجأته بأنه داخل مصر وتم ترحيله.

وتحكم جماعة داعش الإرهابية بالإعدام على رجل مسن، وتأمر ابن هذا الرجل (المنضم إلى تنظيم داعش) بأن ينفذ الحكم في والده.

وبالفعل يقتل الابن والده في مشهد مأساوي، ويردد الأب آية طاعة الوالدين قبل تنفيذ حكم قتله.

كما شهدت الحلقة وفاة والدة نادين (الفنانة أمينة خليل) بعد إصابتها بمرض لفترة، بالإضافة لعمل نادين بجهاز المخابرات المصرية، كما يقوم محمد فراج بالتجسس على أجهزة جماعة داعش الإرهابية.

مسلسل رانيا وسكينة:

الحلقة الثانية من مسلسل “رانيا وسكينة” بتعرض روبي (سكينة) وحبيبها أحمد خالد صالح إلى حادث، حيث انقلبت السيارة بهما، وتصادف مرور سيارة إسعاف بها مى عمر (رانيا) هاربة من المستشفى الذي كانت به بعد اتهامها بقتل والدها، ونقل بعض المارين روبي إلى الإسعاف.

وطاردت العصابة الإسعاف وأطلقوا على روبي ومى عمر الرصاص، وعند وصولهم إلى الحقيبة التي بها الأموال والمجوهرات وجدوها فارغة، وهربت روبي ومى قبل أن يصلوا إليهما.

مسلسل سوتس:

أذيعت مساء الحلقة الثانية من مسلسل سوتس بالعربي الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأحمد داوود ضمن الموسم الرمضاني الحالي، ويذاع عبر قنوات CBC.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل سوتس بداية عمل آدم منصور الذي يلعب دوره أحمد داوود في شركة المحاماة تحت التمرين لمعاونة زين ثابت “آسر ياسين” الذي حاول التخلي عنه في البداية خوفا من كشف الاتفاق بينهما لكنه رفض ترك العمل ومنحه فكرة لبسط نفوذه أكثر على فريدة مديرة المكتب.

تسلم آدم منصور أول قضية له في المكتب لفتاة تعرضت للتحرش في مكان عملها وقامت بدورها هدى المفتي الذي ظهرت كضيفة شرف، وتحاول الحصول على حقها بعدما تم رفدها بعدما أبلغت عن تحرش مديرها، وتمكن من مساعدتها والفوز بأول خطوة قضائية له مع زين ثابت.

تعمقت علاقة آدم منصور مع ليلى التي تقوم بدورها تارا عماد، والتي تعاونه في قضية التحرش ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة تقرب عاطفي أكبر بينهما.

تملص آدم منصور من صديقه مروان بعدما أخفى المخدرات كما أخبره زين ثابت في الحلقة الأولى، وطرده من منزله فيما لم تعلم جدته حتى الآن طبيعة عمله الجديد.

المداح ٢:

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل المداح٢ أسطورة الوادي بوفاة هادى خفاجة "عز " شقيق حمادة هلال الاصغر " صابر" ؛ وأثناء تلقى صابر للعزاء شاهد مرة اخرى الفنان أحمد عبد العزيز مما اثار جنونه بسبب ظهوره له واختفائه مرة أخرى وهو ما اثار الشك بداخله .

بعدها ذهب المداح الي قرية الشراقوة مرة اخرى وسالهم عن أحمد عبد العزيز ولكنهم ابلغوه انه لم يكن هناك شخص بمواصفاته.

بعدها يجلس المداح في خلوة مع نفسه ويقرأ قران ثم يذهب الي احدى جلسات المدح ليتهيأ له رؤية والده الراحل الشيخ سلام.

بعدها قرر المداح السفر ؛ وأثناء سفره قام بالاستراحة لمدة ساعتين حيث غالبه النوم فيهم ؛ حيث حلم انه مكبل اليدين وجيري طفلة لا تتحدث ويوجد خيط على فمها .

المداح

مسلسل توبة

شهد الحلقة الثانية من مسلسل توبة ؛ قيام عمرو سعد بضرب رجال ماجد المصري الذين هجموا عليه في نهاية الحلقة الاولي في حفل زفاف شقيقه سيحا.

بعدها يبدأ ماجد المصري في عمل العديد من المكائد لعمروسعد ؛ حيث يعلم ان عمرو سعد قام يجمع اموال من اهل الحارة حتي يتاجر في الملابس .

فيما ظهرت صبا مبارك في زيارتها الاولي لوالدها الذي دخل في غيبوبة تامة واصبح وضعه صعب وسيفارق الحياة على كلام الطبيب المعالج له.

وبعدها تتفاجا صبا مبارك ان المخزن الخاص بالبضاعة قد تم سرقته ليضعها في مأزق كبير .

بعدها يخرج الفنان دياب " ابراهيم" شقيق توبة من السجن ويبدا بالبحث عن توبة حيث يذهب الي والده ويجد هدية من توبة وبها عنوان احد محلات الحلوى في بورسعيد ليقرر بعدها السفر الي هناك لإيجاد توبة .



المشوار:



كشفت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار عن شجار بين دينا الشربيني (ورد) وإحدى العاملات في المصنع الذي تعمل به، كما حاولت الاتصال بشقيقتها لتجد تهديدات على هاتفها من وجيه بيه (أحمد كمال)، الذي اتصل بها بينما تهاتف شقيقتها، لتتوتر وتغلق الهاتف.. فماذا تُخفي ورد عن الجميع؟

وأخبرت ورد زوجها ماهر (محمد رمضان) عن تواصل وجيه معها، والذي انفعل عليها، لنكتشف بعد ذلك إن ورد وماهر هاربان من وجيه، وأن بعد القبض عليه بتهمة الإتجار بالآثار، أصبحت حياتهما على المحك، فما علاقتهما بوجيه، وهل يتاجران بالآثار؟



مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

عرضت اليوم ثانى حلقات مسلسل “ فى بيتنا روبوت ٢ ” بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر .

وشهدت أحداث الحلقة الثانية ظهور روبوت جديد يدعى “متين ” لدى إحدى منافسي "يوسف” هشام جمال.

كما شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فى بيتنا روبوت" اكتشاف “سارة” ليلى أحمد زاهر حملها .

وتستمر “ هدير ” دنيا سامى فى محاولات الإيقاع بـ لذيذ “عمرو وهبة”.

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

أحلام سعيدة

عُرضت الحلقة الثانية من مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا عبر شاشة ON E .

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل فقدان "فريدة" يسرا لبصرها بعد تعرضها لحادث سير تعتقد أنه مدبر.

وتعانى "فريدة" من كابوس تتعرض فيه للقتل.

وانتهت أحداث الحلقة الأولى بتقديم بلاغ ضد شقيقها "صالح" عماد رشاد تتهمه فيه بتدبير الحادث لها للتخلص منها .

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

بابلو :

وجاءت الحلقة الثانية من مسلسل بابلو مليئة بالأحداث، حيث أجبر بابلو (حسن الرداد) أحد رجال الاعمال (صلاح عبد الله) على توقيع عقد بيع أحد الأراضي.

كما طلبت ندي ( اروي جودة ) الطلاق من زوجها ورفض شقيقها ( محمود حجازي ) تدخل بابلو في الامر ، اما توحه ( نجلاء بدر ) فقد حاولت تعنيف شقيقتها بسبب علاقتها بشاب، حيث انها ترعى الاسرة ماديا ومعنويا .

يوتيرن :

شهدت الحلقة الثانية من العمل خروج ريهام حجاج، مع ابن خالتها كريم قاسم، دون علم زوجها أيمن القيسوني، وكانت هناك مفاجأة غير سارة في انتظارهما، حيث قاما بصدم سيدة بالسيارة أثناء عودتهما، وهربا دون إبلاغ الشرطة .

أما الزوج أيمن القيسوني، فقد قام بضرب أخته بسبب علاقتها بشاب آخر.

جزيرة غمام

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جزيرة غمام، بمشاهد لدفن عبد العزيز مخيون الذي توفي في الحلقة الأولى، وظهر فتحي عبد الوهاب وهو يصرخ في النساء ليبتعدوا عن الجنازة.

وفي مشهد آخر، طلب طارق لطفي الذي يجسد شخصية "خلدون" من الأطفال أن ينطلقوا في القرية ويعرفوا تفاصيل ما تحتويه البيوت وبعدها ذهب طارق ومى عز الدين إلي رياض الخولي العمدة يطلبون منه السماح للبقاء في القرية.

مسلسل دنيا تانية

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “دنيا ثانية” لـ ليلى علوي العديد من الأحداث.

قام سعيد فراس، زوج ليلى علوي، بالسفر إليها بعد اكتشافها خيانته لها مع اختها، وتحث مع ابنهما عن انفصالهما، وبمرور الاحداث غرق ابنهما في البحر بعدما استقل مركب في البحر".

وحاول سعيد فراس، انقاذه لكنه فشل، في ذلك وانهارت ليلى علوي، بعد وفاة ابنها حيث قاموا بدفنه وسط دموع وانهيار كل الحضور.

ليلي علوي

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض “دنيا” لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

مسلسل فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فاتن أمل حربي”، العديد من المشكلات والصراعات بين نيللي كريم وزوجها شريف سلامة.

مسلسل فاتن أمل حربي

قام شريف سلامة بضرب نيللي كريم، في شجار بينهما عندما اخبرها بأنه قام بشراء سيارة جديدة واخبرته بأنهما لم ينتهيا من دفع اقساط السيارة القديمة.

كما ذهبت نيللي، للقسم لتحرير محضر ضد شريف سلامة بعدما قام بأخذ عفش الشقة.

مسلسل الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “الكبير أوي ٦” العديد من الأحداث الكوميدية.

وكان أبرز حدث هو تحول ابن الكبير من طفل صغير إلى شاب سمين الوزن بعد دخوله الحمام، بسبب تناوله لبن به تركيبة أدت إلى تحوله.

مسلسل الكبير أوي

وذهب الكبير للفنان بيومي فؤاد، صاحب معمل التحاليل وطلب منه إرجاع ابنه الى سنه الحقيقي مرة أخرى، ولكنه قال له أنه لابد وأن يتعامل مع الأمر، وأنه سيحاول الوصول إلى حل.

مين قال :

وجاءتت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مين قال مثيرة ، حيث قام شريف “ احمد داش ” بعدم دفع الاموال التى قام والده بمنحه اياها لدفع مصاريف الجامعة لشراء بعض الأدوات الخاصة بمشروعه الجديد ، فيما فشلت محاولته الاولي فى تنفيذ مشروعه.

راجعين يا هوى

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل " راجعين يا هوى" بطولة الفنان خالد النبوى والفنانة نور اللبنانية وهنا شيحة وعدد كبير من نجوم الفن .

وبدأت أحداث الحلقة الثانية بـ اكتشاف "بليغ أبو الهنا" خالد النبوى تبديل حقيبته بـ حقيبة "ماجى" نور أثناء تواجدهم فى المطار .

وأتفق "بليغ" خالد النبوى مع "ماجى" نور لمقابلتها واستعادة حقيبته.

كما شهدت أحداث الحلقة بحث "بليغ أبو الهنا" خالد النبوى وراء حادث وفاة أشقائه ومحاولة العثور على صور المحضور الخاصة بالحادثةبعدما تلقى مكالمة من مجهول اخبره ان الحادث بفعل فاعل وليس صدفة.