تشكيل يوفنتوس وإنتر ميلان المتوقع قبل قمة الدورى الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه إنتر ميلان في قمة خاصة اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم "معقل السيدة العجوز" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدورى الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس وأنتر ميلان اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة Lega Serie A YouTube.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة أليجري، المدير الفني، لتحقيق الفوز والاقتراب من المنافسة على صدارة ترتيب الدورى الإيطالي.

بينما يبحث فريق إنتر ميلان عن العودة من جديد لطريق الانتصارات، حيث فشل في آخر 6 مواجهات في تحقيق الفوز عدا أمام فريق ساليرنيتانا الصاعد حديثا للدورى الإيطالي.



تشكيل يوفنتوس المتوقع:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: دانيلو - دي ليخت - كيليني - أليكس ساندرو.

الوسط: زكريا - لوكاتيلي - كوادرادو.

الهجوم: ديبالا - موراتا - فلاهوفيتش.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: دامبروسيو - سكرينيار- باستوني - دومفريس.

الوسط: باريلا - بروزوفيتش - كالهانوغلو.

الهجوم: بيريسيتش- دزيكو - لاوتارو.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان:

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة من 29 مباراة، بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 30 مباراة.