عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل يوفنتوس وإنتر ميلان المتوقع قبل قمة الدورى الإيطالي

يوفنتوس وإنتر ميلان
يوفنتوس وإنتر ميلان

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه إنتر ميلان في قمة خاصة اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم "معقل السيدة العجوز" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدورى الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس وأنتر ميلان اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة Lega Serie A YouTube.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة أليجري، المدير الفني، لتحقيق الفوز والاقتراب من المنافسة على صدارة ترتيب الدورى الإيطالي.

بينما يبحث فريق إنتر ميلان عن العودة من جديد لطريق الانتصارات، حيث فشل في آخر 6 مواجهات في  تحقيق الفوز عدا أمام فريق ساليرنيتانا  الصاعد حديثا للدورى الإيطالي.


تشكيل يوفنتوس المتوقع:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: دانيلو - دي ليخت - كيليني - أليكس ساندرو.

الوسط: زكريا - لوكاتيلي - كوادرادو.

الهجوم: ديبالا - موراتا - فلاهوفيتش.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: دامبروسيو - سكرينيار- باستوني - دومفريس.

الوسط:  باريلا - بروزوفيتش - كالهانوغلو.

الهجوم: بيريسيتش- دزيكو - لاوتارو.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان:

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة من 29 مباراة، بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع برصيد 59 نقطة من 30 مباراة. 

يوفنتوس إنتر ميلان ميلان الدوري الايطالي فريق يوفنتوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد موافقته التجديد مع ليفربول

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة .. وانخفاض بداية من الأسبوع المقبل

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الهلال.. سيناريو وحيد يطيح بـ الأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا

الكشف عن ضيوف الأسبوع الأول من برنامج العرافة .. خاص

حصن مصر ..القصة الكاملة لإنقاذ المشير طنطاوي للبلاد من مخططات الجماعة الإرهابية

زكاة الفطر 2022 .. أحكامها وفضل التعجيل بإخراجها

الرواة| قصة المبرأة بوحي السماء وأفقه نساء الأمة

هل ينوي بوتين إعلان انتصار روسيا في الشرق الأوكراني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

بتوصيات من وزارة الصحة.. فئات ممنوعة من صيام رمضان

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ