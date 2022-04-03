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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح لمرضى الضغط في رمضان .. 7 نصائح لتدريب طفلك على الصيام

مرضى الضغط
مرضى الضغط

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

مع بداية رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر؟
التمر من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بعد صيام طويل، فيتميز التمر بأنه غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

7 نصائح لتدريب طفلك على الصيام
إذا كنت مهتما بتدريب أطفالك على الصيام أو بلغوا السن المطلوبة للصيام، فإليك بعض الطرق لتدريب طفلك على الصيام:

هتأثر بالسلب.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة في رمضان
يشتهر شهر رمضان بكثرة العزومات، وتناول العديد من الأطعمة، ولكن يجب الانتباه الشديد إلى النظام الغذائي ، حيث إن تعطيل النظام الغذائي المعتاد وأنماط الأكل خلال الشهر قد يسبب بعض الانزعاج ويزيد من الحساسيات الغذائية ، خاصة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو السمن.

لمرضى ضغط الدم .. 8 نصائح هامة لصيام بدون تعب في رمضان
يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت، لأن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا تظهر عليهم أعراض لسنوات، على الرغم من أنه مرض منتشر ، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة إلا إذا عانوا من أعراض مثل الصداع أو أصيبوا بأضرار دائمة في القلب أو الكلى أو الشرايين.

ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان وفوائدها؟
يتغير روتين الأكل والنوم خلال شهر رمضان المبارك على عكس أي شهر آخر، فترة الثلاثين يومًا هي فرصة مثالية لأي شخص يحاول إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، قد ينشئ بعض الأشخاص مخططًا للتمرين مسبقًا أثناء الصيام ، حيث يفضل البعض التمرين قبل الإفطار ، والبعض الآخر بعده.

 

 

الصداع ارتفاع ضغط الدم الصيام النظام الغذائي ضغط الدم القلب

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