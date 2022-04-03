سكرتير بني سويف يبحث حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء جمال مسعود اجتماعاُ بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولى الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، وذلك لمناقشة أهداف وآليات تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية " حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي".



وتم استعراض أهم أهداف المبادرة التي أطلقتها الوزارة، بهدف تشجيع المحافظات على تحسين الأداء في مجالات التخطيط ومراقبة الأداء وتقييمه، وإدارة الإنفاق العام، وتطوير منظومة العمل في مكاتب الإدارة المحلية، لتحسين عملية صنع القرارات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيص الأموال.

وأشار السكرتير العام إلى أهمية المبادرة في تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة بما يصب في صالح المواطنين .