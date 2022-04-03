العثور على مسئول أوكراني مقتولا بعد قيام الجيش الروسي بأسره

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم الأحد، إن مسؤول أوكراني اختطفه الجيش الروسي الشهر الماضي قد مات.

وأعلن المدعي العام الأوكراني، في 26 مارس، عن اختطاف أولجا سوخينكو، رئيسة قرية موتوزين في منطقة كييف، وزوجها.

وقالت فيريشوك، إن “الاثنين قتلا في الأسر على أيدي القوات الروسية”. حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الروسية من عدد من المناطق المحيطة بكيف التي احتلتها في الأسابيع الأخيرة.

وزعمت فيريشوك أن 11 من قادة المجتمع المحلي في مناطق كييف وخيرسون وخاركيف وزابوريجيا وميكولايف ودونيتسك معروفون أيضًا باختطافهم.

وقالت: “نبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وجميع المنظمات الممكنة، تمامًا مثل المدنيين الآخرين الذين اختفوا”.

كما حثت الجميع على بذل كل ما في وسعهم لاستعادتهم.