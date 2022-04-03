عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على مسئول أوكراني مقتولا بعد قيام الجيش الروسي بأسره

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم الأحد، إن مسؤول أوكراني اختطفه الجيش الروسي الشهر الماضي قد مات.

وأعلن المدعي العام الأوكراني، في 26 مارس، عن اختطاف أولجا سوخينكو، رئيسة قرية موتوزين في منطقة كييف، وزوجها.

وقالت فيريشوك، إن “الاثنين قتلا في الأسر على أيدي القوات الروسية”. حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الروسية من عدد من المناطق المحيطة بكيف التي احتلتها في الأسابيع الأخيرة.

رئيس أوكرانيا يشترط وقف إطلاق النار قبل لقاء بوتين

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو.. تفاصيل

وزعمت فيريشوك أن 11 من قادة المجتمع المحلي في مناطق كييف وخيرسون وخاركيف وزابوريجيا وميكولايف ودونيتسك معروفون أيضًا باختطافهم.

وقالت: “نبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وجميع المنظمات الممكنة، تمامًا مثل المدنيين الآخرين الذين اختفوا”.

كما حثت الجميع على بذل كل ما في وسعهم لاستعادتهم.

الأمم المتحدة الجيش الروسى روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو.. تفاصيل

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا يجوز التسمي بهما.. شيخ الأزهر: هناك اسمين يخصان الله سبحانه وتعالى

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد موافقته التجديد مع ليفربول

مقتل وإصابة 3 من أسرة واحدة في مشاجرة على ملكية حديقة بالقليوبية

موضوعات متعلقة

رئيس أوكرانيا يشترط وقف إطلاق النار قبل لقاء بوتين

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو.. تفاصيل

مقتل جنديين روسيين وإصابة 28 بعد تقديم أهالي خاركيف فطائر مسمومة لهم

بعد قصف مستودع نفط.. موسكو تعلق علي انفجارات بيلجورود الروسية

أوكرانيا: مذبحة بوتشا متعمدة.. ونطالب بفرض عقوبات “مدمرة” على روسيا

تطور خطير.. بولندا: مستعدون لنشر أسلحة نووية أمريكية علي أراضينا

نشرة أخبار العالم.. استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية غدا.. إلغاء سحب الثقة من رئيس وزراء باكستان وحل الحكومة والبرلمان.. وموسكو: الدفع بالروبل سيشمل مجموعات جديدة من السلع قريبا

الجيش الروسي يأسر 11 مسئولًا أوكرانيا في 6 مدن

ترشيحاتنا

قد تكون الأخيرة.. طالب بجامعة أسيوط يكتب كلمات مؤثرة قبل وفاته بلحظات

بعد رفض أوكرانيا| الناتو: سنسرع انضمام فنلندا والسويد.. وروسيا تغير استراتيجية حربها

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

خلال لقائه كرم جبر.. رئيس الوزراء: مصر لديها إعلاميون تفخر بهم

العثور على مسئول أوكراني مقتولا بعد قيام الجيش الروسي بأسره

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

السبب وراء خروج رانيا يوسف من السباق الرمضاني..وتامر حسني يتصدر التريند

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب والفتنة أشد من القتل

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ