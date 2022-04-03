يوتيرن الحلقة 2 .. ريهام حجاج وكريم قاسم يصدمان سيدة بالسيارة ويهربان

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل يوتيرن الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ويعرض على عدد من القنوات الفضائية ومنصة watch it .

شهدت الحلقة الثانية من العمل خروج ريهام حجاج، مع ابن خالتها كريم قاسم، دون علم زوجها أيمن القيسوني، وكانت هناك مفاجأة غير سارة في انتظارهما، حيث قاما بصدم سيدة بالسيارة أثناء عودتهما، وهربا دون إبلاغ الشرطة .

أما الزوج أيمن القيسوني، فقد قام بضرب أخته بسبب علاقتها بشاب آخر.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل يوتيرن تضمنت العديد من الأحداث الدرامية ومنها زواج أيمن القيسوني من ريهام حجاج، إلا انه أصر على أن تقطع علاقتها مع ابن خالتها وهو الدور الذي يلعبه الفنان كريم قاسم، ويظن انه يكن لها مشاعر حب، كما طلب منها ان تترك مجال عملها في الملاحة البحرية.

فيما ظهر الفنان توفيق عبد الحميد بدور والد بطلة العمل ريهام حجاج الذي يملك مستشفى، ويعمل معه ابنه محمود حجازي.

وخلال أحداث الحلقة الأولي، قامت والدة كريم قاسم (عبير منير) بقطع علاقتها بابنها بعد ان تزوج من سيدة اكبر منه بالعمر وهو الدور الذي تلعبه عبير صبري .

وخلال الحلقة ظهر المطرب مصطفي شوقي كضيف شرف ضمن احداث الحلقة الاولى بشخصيته الحقيقة ، وأحيا فرح بطلة العمل ريهام حجاج .ينتمى مسلسل يوتيرن إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، وتدور الأحداث حول كيفية أن يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطئ من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الى الطريق الصحيح.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الاحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي.