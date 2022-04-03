آمال رمزي: رقصت أمام رشدي أباظة وقالي إيه عجين الفلاحين ده.. فيديو

قالت الفنانة آمال رمزي، إنها كانت معجبة بـ الفنان رشدي أباظة، مؤكدة أنها كانت محظوظة للغاية، في بدايتها الفنية لأنها تعلمت على يد رشدي أباظة.

وأضافت آمال رمزي خلال لقائها ببرنامج "نص الحدوتة"، المُذاع على فضائية "سي بي سي": "كنا في تصوير أنا ورشدي أباظة، والمفروض أنا في الدور بتاعي برقص وبقول عوض زكي تيجي نرقص شت شت شا.. راح رشدي قاللي إيه عجين الفلاحين ده، وراح جاب اسطوانة وقعد يعلمني الرقص على شت شت شا".

وأضافت آمال رمزي أنها تسكن بجوار الفنانة نادية لطفي، معقبة: "كنت بروح الكوافير اللي عند العمارة بتاعت نادية علشان أشوفها، وبعدين في مرة قولتلها أنا بحب التمثيل وبمثل في المدرسة، وبما اننا جيران فأنا عايزة أمثل".

وتابعت آمال رمزي: "قالتلي طب في تصوير بكرة تعالي، روحت من 8 الصبح، ولقيت كمال الشيخ، وكمال الشناوي، وعمر الشريف، وبقيت مبهورة، فلقيت نادية لطفي بتقول لأستاذ كمال، جارتي المجنونة ديه شوفولها دور، قالي طب خليكي قاعدة".

وأكملت: "سابوني 4 أو 5 ساعات، وبعدين خلوني كان فيه دور كده لواحدة بتتكلم في التليفون مع كمال الشناوي، ولكن نادية غلطت في تمثيله أكتر من 6 مرات،. فأنا قولتلها روحي قوليله أنا حفظت، وسيبيني أنا أمثله".

وأردفت آمال رمزي: "أستاذ كمال قالي تعرفي تمثليه؟، قولتله ده أنا ممكن أعمل مشهد جديد، قالي طب قولي كده، وفعلاً سمعتهم من غير ما أغلط خالص، وبالفعل عملت المشهد ده وبدأت من هنا".