أنا مش ملحن.. أكرم حسني يتحدث عن مسلسل مكتوب عليا



وجه الفنان أكرم حسني، حديثه للإعلامي يوسف الحسيني، قائلا:" هو أنا أقدر مبقاش معاك على التليفون..دا إحنا أخوات وأصحاب".

وعن تلحينه لبعض الأغاني، أوضح أنه لم يدرس موسيقى ولا يدعى أنه ملحن، ولكن عندما تأتى في عقله جملة يعمل على توظيفها.

وأضاف "أكرم حسني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، :"أنا بحب أسمع الأغاني وبدأت أوظفها بشكل ما داخل المسلسلات والأفلام، متابعا:" ببقى مبسوط وأنا بكتب وبوظف الكلمات في الأغاني".

وفيما يخص مسلسل "مكتوب عليا" أكد على أنه بدأ العمل عليه منذ 7 أشهر، من أجل تقديم مسلسل متكامل بهذا الشكل، متابعا:" أنا متفائل بالفكرة ومبسوط بالتعاون مع فريق العمل".

وأكمل:" سعيت كثيرا للخروج من شخصية "أبو حفيظه" دون أن أخسر مكانتي لدى الجمهور"، مشيرا إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل ممثل مبدع وأنا محظوظ بالعمل معه".

ونوه إلى أنهم مازالوا يصورون مشاهد المسلسل، وتابع:" ممكن نخلص تصوير على 15 أو 20 رمضان".