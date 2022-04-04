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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من روجينا بعد هجوم نائب برلماني على "انحراف": إزاي نحكم على عمل فني من مشهد؟

روچينا
روچينا

استطاعت النجمة روجينا أن تجذب المشاهدين، من خلال أحداث أولى حلقات مسلسلها الجديد "انحراف"، والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتصدرت تريند مؤشر البحث جوجل، خاصة وأن الحلقة الأولى شهدت العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، والتي جعلت النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب بتقديم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى يطالب فية باتخاذ إجراءات ضد مسلسل "انحراف" بسبب قيام "حور"، وهي الشخصية التي تقدمها روجينا بقتل رجال الأعمال طلعت الدقاق الشخصية التي يقدمها الفنان محمد لطفى.

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وعلقت النجمة روجينا في مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" على هذا الأمر، قائلة :" إن الفن مرآة المجتمع، وهو القوى النعامة والمؤثرة، فممكن كلمة في مسلسل تأثر وتنبي وتغير أشياء كثيرة، وانا مضايقة جدا جدا، وحاسة أن دا ظلم كبير اوي للمسلسل، وظلم كبير لعمل فني مهم"، مؤكدة أن هدفها تغيير الواقع، خاصة أن مسلسل انحراف يعتبر عن الواقع.


وتابعت:"انا عاوزة اقف بجانب الست المصرية واقدم قضايا تخدمها، عاملين مجهود كبير لسعاد الجمهور ونلمس قضايا المجتمع،خاصة أن من المواقع ومن قضايا حقيقة داخل مجتمعنا". 


واضافة :" المسلسل حقق نجاحاً كبيراً وردود فعل جيدة فور عرضه"، مشيرة إلى أن مشهد القتل محل الخلاف مبني على أحداث أخرى سوف يتم سردها في الحلقات المقبلة. 
واوضحت روجينا، إن وقف المسلسل هو إطاحة بمجهود أكثر من 200 فرد يعمل داخل العمل، ويكتسب قوت يومه من هذا المسلسل، مؤكدة أنه لا يجوز الحكم على مسلسل بمشهد واحد دون أن تشاهد باقي الحلقات وفهم الدوافع التي دفعت الشخصية للقتل.
واختتمت حديثها، قائلة :"انا مستغربة رد الفعل السريع دة مشهد في أول حلقة ازاي نحكم على عمل فني من مشهد أو حلقة ودة ظلم لعمل فني مهم وانا لما قدمته علشان بيطرح قضايا مهمة واحنا لسة بنبدأ"

وكان  النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، تقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى يطالب فية باتخاذ إجراءات ضد المسلسل بسبب ذلك المشهد معللا ذلك بأنه مخالف لتقاليد الأسرة المصرية. 


وأوضح فى بيان له قائلاً:" هناك مشاهد فاضحة وألفاظًا سيئة وقيام السيدات في بعض المشاهد بأعمال اجرامية وصلت إلى القتل مثل ما تم من مشاهد في مسلسل انحراف، وهذا دليل قاطع على أن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تتعلق بالالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين والمنشورة في الجريدة الرسمية من منطلق مسؤولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية والإعلانات لا يتم الالتزام بها من صناع الدراما الرمضانية".


ولم يكن هذا الأمر هو الأول الذى يحدث مع المخرج رؤوف عبد العزيز، فسبق وقام المجلس الأعلى للإعلام العام الماضى بإصدار قرار بإيقاف عرض مسلسله "الطاووس"، من بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، بعدما أحدث العمل نجاحا كبيرا، حيث كان يسلط من خلاله الضوء على أحد القضايا والموضوعات الهامة التي لها اهتمام كبير لدى الشارع المصري والرأي العام.


مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.
ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

روجينا النجمة روجينا انحراف جوجل النائب محمد عبدالله فيسبوك

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