سوريا.. الطائرات الروسية تعاود استهداف البادية

نفذت الطائرات الحربية الروسية نحو 25 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، استهدفت خلالها مواقع يرجح أن تنظيم داعش يتوارون ضمنها.

الغارات نفذت في بادية السخنة بريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، وبادية الرصافة في الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وحسب المرصد، يرتفع إلى نحو 55 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية منذ مطلع شهر أبريل الجاري.

يذكر أن الطائرات الحربية الروسية شنت شهر مارس الفائت نحو 275 غارة فقط على البادية في ظل تراجع دورها ونشاطها على الأراضي السورية نتيجة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.