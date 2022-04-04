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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحزن يخيم علي طور سيناء لمصرع طفل وجدته في حادث سير قبل عيون موسي

مصرع طفل وجدته في حادث سير بجنوب سيناء

الطفل مع والده
الطفل مع والده

خيم الحزن علي مدينة طور سيناء لمصرع طفل وجدته في حادث سير بطريق " عيون موسي - النفق " ونعي أهالي طور سيناء الطفل وجدته

و لقي  طفل وجدته اليوم الاثنين، مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء.
تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي رقم  (1157 - ط ، ج ، ق) على الطريق الدولي بالقرب من منطقة عيون موسى.
وأسفر الحادث عن وفاة كلا من رجاء زاهر ابو المجد 62 عاما الجدة  و أحمد محمد عبد المعبود، 6 سنوات حفيدها  وإصابة  ألفت أبو اليزيد أحمد 39 عاما والدة الطفل  باشتباه بكسر بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.
وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى راس سدر ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حيث كانت الأسرة في طريقها لقضاء إجازة خلال شهر رمضان مع أقاربهم  لكن فارق الطفل والجدة الحياة قبل وصولهما  
تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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مصرع طفل وجدته

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الحزن يخيم طور سيناء مصرع طفل وجدته

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