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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا.. فتة شاورما بالزبادي والدجاج.. والحلو راحة الحجاج بالفستق الحلبي

فتة
فتة

تحتار العديد من السيدات خلال شهر رمضان في تقديم وجبات الإفطار، وتفضل الكثير منهن اختيار الأكلات الجديدة والمختلفة لتقديمها على مائدة الإفطار لأسرتها.

ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير فتة شاورما بالزبادي الشهية والتي يفضلها الكثير، والحلو راحة الفسدق الحلبي. 

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مقادير فتة دجاج بالزبادي

دجاج مخلي مكعبات كبيرة

بصل مبشور

زبادي

ثوم

ملح

فلفل

كمون

طحينة

مايونيز

نعناع

ليمون

خبز شامي محمر

صنوبر محمص

أرز أبيض

كزبرة خضراء 
 

طريقة تحضير فتة دجاج بالزبادي

* يخلط الزبادي مع الثوم والملح والفلفل والكمون والطحينة والمايونيز والليمون للحصول على صوص الزبادي.

* يشوح الدجاج في قليل من الزيت مع البصل والكزبرة.

* في طبق التقديم يوضع الأرز وفوقه الدجاج.

* ويضاف صوص الزبادي قبل التقديم.

* ويزين بالصنوبر.

* وتقدم.
 

الحلو طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل راحة الحجاج بالفستق الحلبي وبمذاق لا يقاوم.

المقادير:

٣ أكواب سكر
2 كوب ونصف ماء
رشة ملح الليمون
2 كوب نشا
كوب ونصف فستق حلبي
ملعقة مستكة
2 ملعقتة ماء زهر
2 ملعقة سمنة
 

طريقة التحضير:

أولاً نحمص الفسدق الحلبي بالسمنة ثم نضعه في وعاء جانباً.

الآن في طنجرة نضع كوبين سكر وكوب ونصف ماء ورشة ملح الليمون ونتركهم يغلوا مع بعض.

نذوب كوب نشا في كوب ماء ثم نصبهم فوق السكر المغلي مع التحريك المستمر حتى يسمك القوام.

ثم نضيف كوب سكر ونقلب جيداً ونستمر في تقليبهم على نار هادئة لمدة ٤٠ دقيقة بعدها نضيف المستكة وماء الزهر ونقلب ثم نضيف الفستق الحلبي ونقلبهم.

نفرد نايلون سميك ندهنه زيت ونصب الخليط فوقه ونلفه بشكل أسطواني ونتركه يبرد لساعتين.

نضع نشا في صينية ونزيل الكيس عن الراحة ونغلف الراحة بالنشا جيداً.

نقطعها دوائر متساوية يمكن أن نغلف كل قطعة على حدة أو تقدم كلها في طبق التقديم وصحة وهنا.

طريقة التحضير الطحينة السمنة الثوم شاورما الدجاج ​​​​​​​health

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