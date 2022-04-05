أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يسيطر على تويتر ويتخطى 4 أضعاف حصة مؤسسه جاك دورسي.. و3 أسباب تبعدك عن شراء IPhone 13 Pro Max

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعطيك دوماً هواتف آيفون التصميم المبهر والأداء المميز، خاصة مع فئة الـ X التى قدمت شاشات كاملة، ومن أبرزها يأتى هاتف آيفون XS Max، الذى يقدم حجم شاشة كبير و بطارية طويلة العمر، بينما يعيبه فقط سعره المرتفع كعادة منتجات آبل، مع هذا العرض تستطيع شراء نسختك بأقل سعر.



تعد مبيعات هاتف IPhone 13 Pro Max من الأفضل بين الهواتف الذكية على مستوى العالم، ورغم أنه لقى إعجاب العديد من المستخدمين ربما لأنه فقط إنتاج شركة آبل، إلا أن المستخدمين لو عرفوا هذه العيوب سيصرفون النظر عن عملية الشراء التي تتكلف حوالي ٣٠ ألف جنيه حاليا بعد زيادة سعر الدولار.



يبدو أن انتقاد إيلون ماسك الأخير لشبكة تويتر Twitter كان وراؤه نية مبيتة للتحكم في الشركة مستقبلا، حيث استحوذ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم على حصة تقدر ب 9.2 ٪ من أسهم شركة تويتر ، وذلك بعد أيام قليلة من انتقاده طريقة تعامل الشبكة مع حريات التعبير، ليصبح ماسك أكبر مساهم خارجي في أسهم وسائل التواصل الاجتماعي.



يواجه العديد من مستخدمي أجهزة بلاي ستيشن Playstation مشكلة كبيرة عند تسجيل الدخول على حساب Playstation Network على أجهزة PS4 و PS5 الأمر الذى يسببب عناء كبيرا للمستخدمين.



تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق هاتفها المميزGT Neo3 قريبا في الأسواق ومن المتوقع أن يصدر بسعر مرتفع نظرا لإمكاناته، ولكن بالنسبة للكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية فإن عادة شراء النسخة السابقة من الهاتف هى الخيار الأفضل بالنسبة للسعر.

