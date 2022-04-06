أحمد موسى يشيد بأداء ياسر جلال: الاختيار 3 «شيء عبقري».. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تسريبات جماعة الإخوان الإرهابية التي تم عرضها بمسلسل «الاختيار 3»، لافتًا إلى أن محمد سيد حبيب اعترف بشكل تفصيلي على الجماعة؛ مؤكدًا أن أجهزة الدولة كانت ترصد كل حركة خاصة بأعضاء هذا التنظيم.



وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نصح، وهو وزيرًا للدفاع، نصحهم بالحديث للمواطنين عن الأزمات التي تواجه المواطنين آنذاك مثل أزمة الكهرباء والوقود والصحة والتعليم؛ حيث دعاهم بمكاشفة الشعب بحقيقة الأمور لإنهاء حالة الفوضى.

وأشاد موسى بأداء ياسر جلال دور الفريق عبد الفتاح السيسي «أقول إيه؛ أكيد ياسر جلال علشان يوصل لده خد منه مجهود إزاي؛ تقريبًا يتجاوز 98%، حتى اللي قايم بدور هشام قنديل ووزير الداخلية»، مؤكدًا أن هذا العمل الدرامي «شيء عبقري؛ ده مشهد وحوار حقيقي، ونصائح حقيقية من وزير الدفاع للإخوان».

وأوضح أن الإخوان يملكون ميليشيات على الأرض، مشيرًا إلى أن وزراء الإخوان آنذاك أكدوا أنهم لا يملكون مقومات تمكنهم من بناء محطات كهربائية لحل أزمة الطاقة «ده الفرق بين ناس عايزة مصلحة بلد، وناس عاوزة مصلحة جماعة»؛ في إشارة لحل الرئيس السيسي أزمة الكهرباء التي استعصّت على الإخوان، مؤكدًا أن مصداقية هذا المسلسل في غاية الأهمية.