حافلة الزمالك تصل استاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة بيراميدز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني، على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء.

وتضم القائمة التي سيخوض بها الأبيض المباراة كلا من

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد.

