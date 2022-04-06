يوم الرياضة العالمي.. المتحف المصرى بالتحرير يبرز ألعاب مارسها المصري القديم

نشر المتحف المصري بالتحرير عبر صفحتة على مواقع التواصل الاجتماعي ، احتفالا بـ يوم الرياضة العالمى ، نموذج للالعاب الرياضية قديما .

أوضح المتحف المصري بالتحرير ، أن تعدد أنواع الألعاب الرياضية التى مارسها المصرى القديم مثل "الجرى، وألعاب الجمباز، والقفز، والكرة، والرمى بالسهام، والفروسية".

تابع أن هناك المصارعة، والمبارزة، ورفع الأثقال، والملاكمة، كما اهتم بالرياضة المائية مثل السباحة، والتجديف، والصيد.

ونشر المتحف صورة لـ ملعقة على شكل سيدة تسبح، تمسك بشكل بطة وكانت تستخدم كوعاء لحفظ مواد التجميل.