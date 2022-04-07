رياح شمسية ساخنة تضرب الأرض.. تفاصيل

انطلق وادٍ ضخم من النار من سطح الشمس، ويبث رياحًا شمسية ساخنة باتجاه كوكب الأرض، وسيأتي المزيد هذا الأسبوع من تلك الرياح الشمسية القوية.

يمكن للرياح الشمسية الممغنطة القادمة من الوادي الناري الضخم في سطح الشمس أن تجلب أيضًا ضوء الشفق إلى كوكب الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يُعتقد أن عمق الوادي العميق يبلغ 12400 ميل، وهو أطول بحوالي ألف ميل من المسافة من لندن إلى نيوزيلندا.

ووقع الانفجار الأول من هذه الظاهرة على سطح الشمس يوم الأحد الماضي 3 أبريل، ووقع الانفجار الثاني أيضًا يوم الاثنين 4أبريل، ومن المتوقع حدوث آخر هذا الأسبوع.

كما ذكرت توقعات نشاط الطقس الفضائي من مكتب الأرصاد الجوية أنه تم اكتشاف نشاط من الشمس في الأيام القليلة الماضية: "حدث ثوران خيطي في الجزء الجنوبي الأوسط من الشمس، وكان هذا الحدث مرئيًا في الأشعة فوق البنفسجية الشديدة".

وصورت الأقمار الصناعية وكذلك التلسكوبات الأرضية القريبة من الأشعة تحت الحمراء، هذا الحدث الذي كان مرتبطًا بمصباح صغير من الدرجة العامة ، والذي تم تحليله ويظهر طردًا إكليليًا موجهًا للأرض (CME).

رياح شمسية يمكن أن تنتقل عبر المجرة

ويعتبر علماء الفلك القذف الكتلي الإكليلي بمثابة إطلاق مهم للبلازما ومجال مغناطيسي مصاحب من هالة الشمس، على شكل رياح شمسية يمكن أن تنتقل عبر المجرة.