بـ عمر الـ 119 عاما..أكبر معمرة في العالم تنشط مخها بالمسائل الرياضية

رغم أن المرأة التي تبلغ من العمر 119 عامًا، وهي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، إلا أن ذهنها لم يتأثر بعامل العمر فقد تشغله المسائل الرياضية.

تم التأكيد رسميًا على أن السيدة “كين تاناكا” من فوكوكا اليابانية، هي أكبر شخص معمر يعيش حاليًا حيث تبلغ من العمر 119 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.



وُلدت كين في 2 يناير 1903 وهي أكبر شخص ياباني سناً على الإطلاق، وتمكنت تاناكا من الوصول إلى هذا العمر المذهل على الرغم من اعترافها بتناول المشروبات الغازية - لا سيما الكوكا كولا - والشوكولاتة ، والتي يبدو أنها لم تؤذها على مر السنين.

عندما سُئلت عن كيفية إدارتها لهذا الإنجاز ، قالت عائلتها إنها تحافظ على عقلها وجسدها من خلال الرياضيات، كما أنها تنهض مبكرًا وتحب الاستيقاظ في الساعة 6 صباحًا كل صباح في دار رعاية المسنين التي تعيش بها ، قبل القيام بالرياضيات والألغاز.

شاركت كين بنشاط في إدارة محل بقالة عائلتها حتى بلغت 103 أعوام، وقد قالت سابقًا أيضًا إن عائلتها وإيمانها بالله والعادات الجيدة مثل النوم الجيد والإيجابية والأمل ساعدها على العيش لفترة طويلة.

وقالت في مقابلة مع تلفزيون ياباني منذ وصولي إلى هنا ، ليس لدي خيار سوى العمل الجاد ، سأبذل قصارى جهدي!، موضحة أنها تمشي لمسافات قصيرة في أروقة المنشأة التي تعيش بها.

خلال حفل تقديمي لسجل جينيس لكونها أكبر امرأة معمرة في العالم ، حصلت كين على علبة من الشوكولاتة فتحتها على الفور وبدأت في تناولها.