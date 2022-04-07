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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صنع في الفضاء.. إيلون ماسك يختبر إنتاج شرائح لحم مزيفة

صدى البلد

من المقرر أن يجري الملياردير واغنى رجل في العالم "إيلون ماسك" تجربة هذا الأسبوع والتي يمكن أن تغير طريقة تفكيرنا في اللحوم.

سيتم إطلاق طاقم خاص بالكامل على محطة الفضاء الدولية ، حيث ستجرى الاختبارات مع مزارع ألف الإسرائيلية بحثًا عن إنشاء "شرائح لحم مزيفة".

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وتعمل شركة زراعة اللحوم على بدائل اصطناعية لمنتجات اللحوم المصنوعة عادة من الأبقار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال متحدث باسم الشركة: "الاستكشاف المطول في الفضاء ، مثل الوصول إلى المريخ ، محدود بالقدرة على توفير تغذية جيدة لرواد الفضاء".

تقوم شركة Aleph Farms بتطوير منصة تكنولوجية لإنتاج شرائح اللحم البقري المزروعة في عملية تستهلك جزءًا أقل بكثير من الموارد اللازمة لتربية حيوان كامل من أجل اللحوم.

وأضافوا أن "فهم كيفية عمل هذه العملية في الجاذبية المنخفضة سيساعد في تطوير عملية كاملة لإنتاج اللحوم المزروعة لبعثات فضائية طويلة المدى وبناء عملية إنتاج فعالة تقلل من البصمة البيئية على الأرض".

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مأساة الحرب.. أوكرانيات يكتبن بيانات أطفالهن على أجسادهم الصغيرة

أُطلق على المهمة اسم Axiom Mission 1 ، وستنطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا ، يوم الأربعاء.

يتكون الطاقم المكون من أربعة أفراد في المهمة التي تستغرق 10 أيام من رائد فضاء ناسا السابق مايكل لوبيز-أليجريا ، ومليونير العقارات لاري كونور ، ورجل الأعمال مارك باثي والمحسن الإسرائيلي والطيار المقاتل السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي إيتان ستيب.

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