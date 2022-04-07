ماكيير مسلسل الاختيار 3: البساطة أظهرت روح الرئيس السيسي

قال أحمد مصطفى ماكيير مسلسل إختيار 3 ؛ إنه تم الاعتماد في الشغل على البساطة لإبراز روح الشخصية؛ لأن التعامل مع مثل هذه الشخصيات حساس جدا لأنها شخصية زعيم عربي .

أضاف ماكيير مسلسل إختيار 3، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى في برنامج التاسعة ؛ أن الجميع في المسلسل ذاكر للوصول بالشخصية لأفضل صورة ؛ وشاهد العديد من الفيديوهات والصور؛ خاصة في عام 2013 - 2014 عندما كان الرئيس وزيرا للدفاع، وتم عمل بروفات أكثر من مرة.

أوضح ماكيير مسلسل ااختيار 3، أن ياسر جلال "قال اللي إنتم عاوزينه اعملوه في سبيل إن الشخصية تطلع تمام"، وتم حلق شعر الجبهة قليلا حتى لا يضطر لتركيب باروكة مناسبة، ثم بدأ بعمل الرتوش البسيطة وعمل الألوان لإظهار كل التفاصيل.