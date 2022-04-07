عمل تاريخي.. ماكيير الاختيار 3 يكشف كواليس التحضير لشخصيات المسلسل

قال أحمد مصطفى ماكيير مسلسل الاختيار 3، إن هذا المسلسل هو عمل تاريخي وتشرفت بالعمل فيه؛ ولأن العمل في الفترة التي عايشها الجميع فكل الناس في حالة تصديق لكل شخصيات المسلسل.

أضاف مصطفى في مداخلة هاتفية على القناة الأولى في برنامج التاسعة، أن الفنان أحمد بدير قال له أنه يحب شخصية المشير طنطاوي وأنه سعيد بأدائها .

أوضح ماكير مسلسل الاختيار ٣، أن شخصية ياسر جلال في تأديته دور الرئيس السيسي تأخذ تحضيرا في حدود ساعة وكان بعد كل مشهد يختلي بنفسه مدة، وشخصية خالد الصاوي كانت تأخذ تحضيرا في حدود ساعة ونصف.