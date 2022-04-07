ياسر جلال وافق على حلاقة شعره.. ماكيير مسلسل الاختيار يكشف الكواليس



قال أحمد مصطفى ماكيير مسلسل "الاختيار 3"، إن المخرج بيتر ميمي شدد خلال العمل على أن يكون شكل الأشخاص طبيعيا، خاصة في شخصية الفنان ياسر جلال.

وأضاف "أحمد مصطفى" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، :" كنت بحضر للشخصية من خلال دراسة صور وفيديوهات الرئيس السيسي، خلال تلك الفترة، متابعا:" جربنا الشكل أكثر من مرة".

واسترسل:" أنا طلبت من الفنان ياسر جلال نحلق شعره..وهو لم يتردد لوهله..متابعا:" ياسر جلال وافق من غير أي تفكير".

وفيما يخص شخصية الرئيس المعزول "محمد مرسي"، أوضح :"عملنا الدقن كويس وركبناها بالشعرة، وكان عندنا مشكلة في الجبهة بوجه الفنان صبري فواز، ولكن عملنا عليها لحد ما ربنا وفقنا ووصلنا للصورة النهائية".

وأشار إلى أن تجهيز شكل وشخصية خيرت الشاطر الذي يقدمها الفنان خالد الصاوي كانت الأصعب، مؤكدا على أن مشاركته في الاختيار شرف وتاريخ له.

