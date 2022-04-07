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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعم أسعار الغذاء.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 100 مليون يورو إلى مصر

القمح
القمح

أعلن السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن تقديم 100 مليون يورو إلى مصر، وذلك لدعم مصر في الاستجابة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب بأوكرانيا.

وكتب الحساب الرسمي لسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر على تويتر: "أكد السفير كريستيان بيرجر اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا قائلاً "إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن العدوان الروسي".

فيما كتب السفير على حسابه بتويتر: "يمكن لمصر الاعتماد على 100 مليون يورو من المساعدات في دورها كمركز إقليمي للغذاء. في المجموع ، تمكنا الآن من تعبئة 225 مليون يورو في إطار مبادرة مرفق الغذاء والقدرة على الصمود في المنطقة".

وكان السفير الأوروبي أعلن عن مكالمة مع وزير الخارجية سامح شكري منذ يومين.

وكتب عقب المكالمة الهاتفية على تويتر: "أجريت للتو مكالمة جيدة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: لقد أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعمًا كبيرًا للشركاء في الجوار الجنوبي الذين يواجهون ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ، كما أعلنت خلال زياراتي الأخيرة في المنطقة".

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