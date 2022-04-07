جراح الفن.. يحيى الفخراني ترك الطب من أجل التمثيل.. لم يمنعه الدين عن الحب والزواج.. وبكى بسبب محمود عبد العزيز

وافق اليوم الخميس 7 أبريل، عيد ميلاد الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي ولد بمثل هذا اليوم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عام 1945، والذي حصل لاحقا على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس.

مسيرة يحيى الفخراني

اسمه الكامل هو محمد يحيى محمد إبراهيم مصطفى، وحصل يحيى الفخراني على بكالوريوس في الطب والجراحة سنة 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وكان عضوا بارزا في فريق التمثيل بالكلية، وحصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية.

عمل يحيى الفخراني ممارسا عاما مدة قليلة في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان يهوى الطب وخاصة الأمراض التي تتعلق بالنواحي النفسية والعصبية وكان يتمني أن يتعمق في دراستها والغوص في اعماقها، لكن حبه للفن والتمثيل أبعده عن هذا الاتجاه تماما فقد ارتبط بالفن منذ ان كان طالبا بالجامعة، وعلى مسرحها نال جائزة أحسن ممثل علي مستوي الجامعات المصرية.

إنطلاقة يحيى الفخراني

لفت يحيى الفخراني، انظار المخرجين بصدقه في الآداء والغوص في ادق تفاصيل الشخصية ليسند اليه المخرج محمد فاضل دورا في المسلسل الاجتماعي الشهير (ابنائي الاعزاء شكرا ) الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية كانت بمثابة جواز مرور للفخراني إلى البيوت المصرية.

اختاره المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ، في المسلسل الاجتماعي التاريخي الذي أرّخ لأهم الحقبات التي مرت في تاريخ مصر، وهو مسلسل "ليالي الحلمية"، والذي جسد فيه دور سليم البدري، تلك الشخصية المحورية في احداث المسلسل والتي كان لها الفضل الاكبر في تصاعد الاحداث التاريخية والاجتماعية والسياسة في اهم الفترات المصرية.

يحيى الفخراني وهو طفل

جوائز يحيى الفخراني

نال الفخراني خلال مشواره الفني أكثر من 50 جائزة، حيث حصل على جائزة مهرجان قرطاج عن فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1993، كما حصل على جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم "عوده مواطن" عام 1984، وفيلم"رجل وامرأتان والأقزام قادمون عام 1998، إضافة إلى جائزة مهرجان القاهرة للإعلام العربي، وجائزة التفوق في التمثيل من المهرجان القومي الرابع للأفلام الروائية عن فيلم "أرض الأحلام"، وجائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1993.

يحيى الفخراني

قصة حب يحيى الفخراني ولميس جابر

وكان يحيى الفخراني قصة مع زوجته الدكتورة لميس جابر قبل أن يتزوجا، ففي كلية الطب تعرف الفخراني على زميلته القبطية لميس جابر، وقال إنه في ذات مساء على خشبة المسرح الجامعي كان يعرض مسرحية لبرنارد شو، وحدث في المشهد الأخير من المسرحية نوع من الخطأ الناتج عن إدارة المسرح، فترك المسرح غاضبا، وبين الكواليس واجهته لميس زميلته في كلية الطب، وحاصرت ثورته، وطلبت منه أن يعود لتحية المشاهدين، سواء شعروا بالخطأ أو لا.

وبالفعل عاد إلى المسرح وصفقت له الجماهير، وكانت تلك هي الخطوة الحاسمة التي فجرت بداخله مشاعر الارتباط بلميس التي أصبحت طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وتم تعيينها مؤخرا نائبة في البرلمان المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر

أحفاد يحيى الفخراني

قال إن أسعد أيام حياته عندما رزق بحفيدته بنت، لأنها هي البنت الوحيدة في الأسرة، وأطلق عليها اسم لميس، مضيفا بالقول كنا نشتاق لوجود بنت بالعائلة، خاصة أن لديه ولدين شادي وطارق، وأبناؤهما يحيى وآدم.

وقال إن أجمل ما في حفيدته ابتسامتها، فعندما تبتسم لي تدغدغ مشاعره، وأطير من فرط السعادة.

شادي الفخراني ابن الفنان المصري تخرج من معهد السينما في أواخر التسعينات، واشتغل كمساعد مخرج في بعض أعمال السينما، والآن يعمل مخرجًا.

ويعمل طارق الابن الآخر للفخراني في مجال الإخراج أيضا، وسبق له أن قام بالتمثيل أمام والده في فيلم محاكمة علي بابا عام 1983.

وقال الفنان يحيي الفخراني ، إن احفادي مقيمين معي دائما وأول حفيد لي سميته يحيى وبعده جاء آدم ولميس أبناء طارق وسلمى بنت شادي الصغيرة .

وأضاف يحيي الفخراني خلال لقائة في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إن سلمي ابنه شادي حنونه و نحنوحة وعاطفية ودائما كنت اقول أتمنى أن اتزوج واحدة مثل سلمي .

وأوضح يحيي الفخراني ، أن يحيى يشبهني جدا ويشبه والده ، مؤكدا أنه يلغي أشياء كثيرة في سبيل الجلوس معهم لاني احب ان اراهم سعداء وقصص القرآن قمت بعملها لهم حتى يشاهدونها اجباري .

ضربه لـ محمود عبد العزيز

تحدّث الفنان يحيي الفخراني، عن دوره فى فيلم "إعدام ميت الذى كان فى عام 1985، وقال: "هذا العمل تم تصويره فى الأماكن الحقيقية لـ مكان المخابرات الإسرائيلية".

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع علي قناة "دى إم سى" ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أن التصوير تم بخروج اليهود، وتم التصوير فى معامل البيئة.

ولفت إلى أنه ليس الفنان الأول الذى رشح لهذا العمل، مؤكدًا أن هذا الدور قام به بعد رفض عدد كبير من الفنانين، معلقًا: "الكل كان بيرفض عشان ده دور يهودي، والكل كان رافض".

وأشار إلى أنه حب هذا الدور ولذلك قدمه بما طلب منه، وبعض المواطنين يأخذ بعض اللقطات كـ لقطات مضحكة حتى اليوم.

وتأثر على الهواء وقال: "فى الفيلم ومشهد معلومة القنبلة، قمت بضرب الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بالقلم بجد، وبعد الانتهاء من المشهد ظل يبكي، وقدّمت له الاعتذار، رغم الاتفاق معه قبل المشهد على أن الضرب سيكون حقيقياً.

وأكد أن الراحل محمود عبد العزيز كان طفلا إنسانًا محبوبًا، وكان يخاف من كل شيء، وأوضح أنه تحدث معه قبل الوفاة وكانت آخر كلماته: "موجوع وعايز أموت".