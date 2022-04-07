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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حلقة مسلسل "الاختيار".. أحمد السقا يتصدر تريند جوجل

أحمد السقا
أحمد السقا

تصدر الفنان أحمد السقا، تريند جوجل بعد حلقته في مسلسل “الاختيار ٣” أمس.

 

وواصل المقدم مصطفى خليفة، الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا بالحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3، بحثه وتعقبه للعناصر المتطرفة المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن بنطاق شمال سيناء خاصة فترة تولي الجماعة الإرهابية حكم مصر "2012 - 2013".

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ما لا تعرفه عن التكفيري أبو منير

وكان من بين العناصر المتطرفة التي نفذت عددا من العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن بنطاق شمال سيناء ومنها: حادثة رفح الأولى أغسطس 2012 ورفح الثانية أغسطس 2013، التكفيري أبو منير واسمه الحقيقي "محمد حسين أحمد محارب"، الذي جاء على لسان المقدم مصطفى خليفة بالحلقة الثالثة من الاختيار 3

وفي التقرير التالي يرصد موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن التكفيري "أبو منير"، الذي تم القضاء عليه بعملية نفذتها قوات الأمن في نهاية شهر نوفمبر 2013.

نجحت قوات الأمن صباح يوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013، في القضاء على التكفيري "أبو منير" قائد وزعيم التكفيريين في سيناء حينها، "كانت تعتبره الجماعات الإرهابية الزعيم الروحي" وذلك عقب اشتباكات عنيفة بقرية الجورة.

 

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