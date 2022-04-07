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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية يحصد المركز الأول بالجمهورية في مسابقة " المكتبة النموذجية "

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية


أعلن قطاع الخدمات والأنشطة  التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة مسابقة " المكتبات النموذجية " على مستو ى الجمهورية حيث استطاع تعليم المنوفية حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية عن المرحلة الابتدائية بفوز مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بالمركز الأول على  الجمهورية  كأفضل مكتبة مدرسية نموذجية عن العام الدراسي 2021 /2022 .
من جانبها قدمت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية تهنئتها  للأستاذة سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية ولتوجيه عام المكتبات بالمديرية والمدرسة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية متمنية للجميع دوام التفوق والتميز في مختلف المجالات .
جدير بالذكر أن قطاع الخدمات والأنشطة ( الإدارة العامة للمكتبات ) بوزارة التربية والتعليم قد نظم مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى المديريات والإدارات للعام الدراسي الحالي بهدف التأكيد على دور المكتبة المدرسية التربوي في خدمة العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والقراءة

المكتبات النموذجية اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية تعليم

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