3 أضرار غير متوقعة لعدم اتباع نظام غذائي صحي في رمضان.. تفاصيل

الصيام يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية ، ومع ذلك ، عندما لا يتم الحفاظ على نظام غذائي جيد ، يمكن أن يؤدي سريعًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ويسبب الانزعاج والإحراج.

تشمل الاضطرابات الشائعة في الجهاز الهضمي حرقة المعدة والارتجاع الحمضي وعسر الهضم، تحدث هذه الأعراض عادة بسبب الإفراط المفاجئ في الأكل بعد فترة طويلة من الصيام أو تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية والحارة.

عادات صحية يجب اتباعها في رمضان

1- شرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا مهم جدًا عند الصيام، بالإضافة إلى المساعدة على الهضم ، يمكن أن يساعد في المشكلات الصحية الشائعة الأخرى المرتبطة بفترات طويلة بدون طعام ، مثل الإمساك والصداع وآلام الظهر.

جرب أن تشرب من 2 إلى 3 لترات في اليوم ، وتناول رشفات صغيرة على مدى فترة طويلة ، بدلاً من استهلاكها دفعة واحدة ، لأن هذا يسهل على جسمك امتصاصها.

2- تجنب الإفراط في الأكل

قد يكون هذا صعبًا عندما لا تأكل طوال اليوم في الصيام ، لكن الإفطار فجأة مع وجبة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تقلصات في المعدة وارتجاع شديد للحمض ، مما قد يؤدي إلى تلف الحلق على مدى فترة طويلة من الزمن ، افطر بوجبة خفيفة صغيرة ، واترك عددًا من الوجبات على مدار الوقت الذي يمكنك فيه تناول الطعام.

3- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون

بالإضافة إلى جعلك تشعر بالخمول ، وعدم كونها صحية بشكل عام ، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تستغرق وقتًا أطول للهضم، هذا يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة ويؤدي إلى الشعور بالغثيان والتعب أثناء الصيام.