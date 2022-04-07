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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحة الكلى .. فوائد غير متوقعة لـ ماء جوز الهند

ماء
ماء

ماء جوز الهند له فوائد لصحتك، فهو غني بالعناصر الغذائية ومصدر جيد للألياف وفيتامين ج والعديد من المعادن الأساسية ويعمل كعلاج طبيعي في الجهاز الهضمي لعلاج العديد من الأمراض.

يعد ماء جوز الهند مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم وحمض الفوليك والسيلينيوم والكالسيوم.

1. يمتلك خصائص مدرة للبول


استهلاك الكثير من ماء جوز الهند يمكن أن يجعلك تذهب إلى الحمام عدة مرات. 

يحتوي ماء جوز الهند على كميات عالية من البوتاسيوم الذي يعمل كمدر طبيعي للبول ، ويساعد الكلى على طرد الماء. هذا يعني أن الكلى يجب أن تعمل بجدية أكبر للتخلص من الماء الزائد.

2. الكثير من السعرات الحرارية 

 يجب على المصابين بالسكر في الدم عدم شربه كل يوم. 

على الرغم من أن ماء جوز الهند لا يحتوي على الكثير من السكر مثل معظم المشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة ، إلا أنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

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3. قد يعمل كملين

شرب ماء جوز الهند الزائد لا يمكن أن يكون ممارسة صحية لأنه يمكن أن يكون له تأثيرات ملين على الجهاز الهضمي لأن ماء جوز الهند هو ملين طبيعي.

 يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي تجنب استهلاك الكثير من ماء جوز الهند  .

4. قد تخفض ضغط الدم


ماء جوز الهند قد يخفض ضغط الدم. قد يؤدي شرب ماء جوز الهند الزائد إلى خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ. يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الحد من تناول ماء جوز الهند  .

5. قد يؤثر على مستويات الصوديوم

يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند الطازج على 252 مجم من الصوديوم. قد لا تكون هذه مشكلة بالنسبة لمعظم الناس ، ولكن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب يجب أن يتجنبوا أو يحدوا من تناول ماء جوز الهند.

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