أبرزها فقدان الوزن.. تعرف على فوائد زيت جوز الهند

اكتسب زيت جوز الهند شعبية في السنوات العديدة الماضية في جميع أنحاء العالم، فـ زيت جوز الهند لديه مجموعة واسعة من الاستخدامات ، من منتجات الشعر إلى الأطعمة إلى واقي الشمس ومزيل العرق، نكهته اللذيذة وخصائصه القابلة للتكيف تجعله مكونًا مثاليًا لإضافته إلى العديد من المنتجات المختلفة.

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تسهم في صحتك واتباع نظام غذائي جيد، كما إنه مليء بالأحماض الدهنية التي يحتاجها جسمك وقد تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي وصحة الشعر والجلد .

فوائد زيت جوز الهند

1- فقدان الوزن

حمض اللوريك هو نوع من الدهون المشبعة الموجودة في زيت جوز الهند ، وفي الواقع ، يحتوي هذا الزيت على أعلى مستويات حمض اللوريك في مصدر طبيعي، أظهرت الدراسات أن حمض اللوريك ينتقل إلى الكبد ويتم تحويله إلى طاقة بدلاً من تخزينه في الجسم على شكل دهون ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

2- تحسين صحة الجلد والشعر

يقوم العديد من الأشخاص الآن بدمج زيت جوز الهند في المنتجات لأسباب تجميلية لشعرهم وجلدهم وأظافرهم وأسنانهم ، تم العثور على هذه المادة لتكون مرطبًا آمنًا وفعالًا لحالات مثل الجفاف أو الجلد الجاف الخشن، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقلل زيت جوز الهند من فقدان البروتين في شعرك ، ويحسن صحة شعرك.