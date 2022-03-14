عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها فقدان الوزن.. تعرف على فوائد زيت جوز الهند

جوز الهند
جوز الهند

اكتسب زيت جوز الهند شعبية في السنوات العديدة الماضية في جميع أنحاء العالم، فـ زيت جوز الهند لديه مجموعة واسعة من الاستخدامات ، من منتجات الشعر إلى الأطعمة إلى واقي الشمس ومزيل العرق، نكهته اللذيذة وخصائصه القابلة للتكيف تجعله مكونًا مثاليًا لإضافته إلى العديد من المنتجات المختلفة.

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تسهم في صحتك واتباع نظام غذائي جيد، كما إنه مليء بالأحماض الدهنية التي يحتاجها جسمك وقد تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي وصحة الشعر والجلد .

 

txt

للشعر الجاف ..أفضل 5زيوت غير زيت جوز الهند

txt

فوائد الصبار للشعر والبشرة .. 9 وصفات يمكنك تجربتها فورا

 

فوائد زيت جوز الهند

1- فقدان الوزن

حمض اللوريك هو نوع من الدهون المشبعة الموجودة في زيت جوز الهند ، وفي الواقع ، يحتوي هذا الزيت على أعلى مستويات حمض اللوريك في مصدر طبيعي، أظهرت الدراسات أن حمض اللوريك ينتقل إلى الكبد ويتم تحويله إلى طاقة بدلاً من تخزينه في الجسم على شكل دهون ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن. 

2- تحسين صحة الجلد والشعر

يقوم العديد من الأشخاص الآن بدمج زيت جوز الهند في المنتجات لأسباب تجميلية لشعرهم وجلدهم وأظافرهم وأسنانهم ، تم العثور على هذه المادة لتكون مرطبًا آمنًا وفعالًا لحالات مثل الجفاف أو الجلد الجاف الخشن، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقلل زيت جوز الهند من فقدان البروتين في شعرك ، ويحسن صحة شعرك.

زيت جوز الهند فوائد زيت جوز الهند فقدان الوزن صحة الجلد Food health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

توقف عمليات إنتاج هواتف آيفون وأجهزة آيباد في الصين.. تعرف على السبب

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

الرئيس السيسي تدخل لعلاجه .. قصة الطفل مجدي كريم المصاب بفقدان البصر

تبدأ من 15 ألف .. 5 دراجات نارية بالسوق المصري |صور

زوجة لمحكمة الأسرة: أنا عذراء والمهر والعفش من حقى بعد خلع زوجى

أقدم نار مشتعلة في العالم..تاريخ وأرقام

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

اللحوم والخضراوات .. قائمة بأسعار السوق وفقا للغرف التجارية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ