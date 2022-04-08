العثور على طفل رضيع ملقى أمام سنترال أبنوب

عثر عدد من الأهالي على طفل حديث الولادة ملقى أمام سنترال مركز ومدينة أبنوب في أسيوط وتم نقله الى مستشفى أبنوب المركزي .

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة، أمام سنترال أبنوب دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل ما زال حيا وتم نقله بمعرفه الإسعاف إلى مستشفى أبنوب المركزي لاسعافه، وجارى البحث عن والديه والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من المكان.

تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لكشف غموض الواقعة.