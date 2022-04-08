نشرة أخبار العالم.. مجزرة بمحطة قطارات في أوكرانيا .. إدانات دولية لهجوم تل أبيب.. وعقوبات أوروبية على ابنتي بوتين

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مجزرة القطارات.. أمريكا تتهم روسيا بارتكاب فظائع مروعة في كراماتورسك

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية "الهجوم المروع" بصاروخ على محطة قطارات كراماتورسك في أوكرانيا والتي كانت ممتلئة بمدنيين فارين من العمليات العسكرية الروسية في شرق البلاد، فيما يعرف إعلاميا بـ"مجزرة القطارات".

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى هجوم محطة قطار كراماتورسك إلى 50 شخصًا

قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك في أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، إن عدد القتلى إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة قطار في كراماتورسك شرقي البلاد ارتفع إلى 50 شخصًا.

مجزرة محطة القطارات.. اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو

تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة للقطارات في شرق أوكرانيا، وأسفر عن مصرع العشرات.

صواريخ وطائرات.. مساعدات بريطانية إضافية لـ أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ إضافية مضادة للدروع وطائرات بعد الهجوم

إدارة بايدن تدعم التحقيق في هجوم محطة قطارات كراماتورسك الأوكرانية

قال البيت الأبيض الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم التحقيق في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، والذي أودى بحياة 50 شخصاً، بينهم خمسة أطفال.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ابنتي بوتين

أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا وإدراجهما على قائمة العقوبات.

رئيسة المفوضية الأوروبية تسلم أوكرانيا وثيقة الانضمام لعضوية الاتحاد

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال تواجدها في كييف، اليوم الجمعة، إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأوراق اللازمة لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

عملية تل ابيب.. احتجاز نتنياهو 4 ساعات وارتفاع عدد القتلى

قالت قناة كان العبرية ان زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو احتُجِز لمدة 4 ساعات ليلة أمس في مكتبه بالقرب من شارع ديزنجوف وسط تل ابيب، بينما كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.

البحرين.. الخارجية تدين تفجير تل أبيب

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين.

سفارة الإمارات فى إسرائيل تستنكر هجوم تل أبيب

نقلت" قناة العربية ‏" عن صفحة سفارة الإمارات في إسرائيل استنكار السفارة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ‎ديزنغوف وسط تل أبيب

عبر مصر.. إسرائيل تستعد لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز كبديل عن روسيا

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن إسرائيل تستعد للتدخل لسد الفجوة في سوق الطاقة الأوروبية والتي خلفتها العقوبات المفروضة على الغاز الطبيعي الروسي.

الاتحاد الأوروبي: تخصيص 100 مليون يورو دعمًا لمصر

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر كرستيان برجر أن الاتحاد يعكف حاليا وبشكل عاجل على التفاصيل ذات الصلة بتسليم المنحة التي تقرر تقديمها لمصر والتي تقدر بـ100 مليون يورو وذلك لدعم مصر في استجابتها لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعا الانتهاء من هذه التفاصيل في غضون أسبوعين.